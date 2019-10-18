По данным телеканала РЕН ТВ, Арсланова обвиняют в соучастии в хищении свыше двух миллиардов рублей при госзакупках. Официально эта информация также не подтверждена.
Ранее в октябре газета "Коммерсант" писала, что Арсланов проходил по делу о махинациях при закупке спецтехники для вооруженных сил РФ, с него, по утверждению издания, была взята подписка о невыезде и надлежащем поведении. По делу также арестован начальник управления заказов по совершенствованию технической основы системы управления ВС РФ полковник Павел Кутахов.
Как утверждает газета, расследование стало результатом досудебных соглашений о сотрудничестве, которые с Главной военной прокуратурой заключили экс-гендиректор АО "Воентелеком" Александр Давыдов и его предполагаемые подельники. Давыдов, его подчиненные Дмитрий Семилетов и Олег Савицкий, а также гендиректор ООО "ЭрСиАй" Татьяна Ильина были арестованы в конце 2017 года и также обвинены ГВСУ СКР в хищении около 500 млн руб. в ходе реализации госконтрактов, заключенных с Минобороны на поставки маршрутизаторов, а также осуществления авторского надзора за спутниковой связью. Потом в деле появилось еще несколько эпизодов, предполагаемый ущерб составляет почти 1 млрд руб.
По версии следствия, обвиняемые поставляли заказчику вместо дорогих российских аппаратов дешевые китайские аналоги с переклеенными этикетками. Преступления совершались с 2013 по 2015 год. Еще одним обвиняемым в рамках этого дела в апреле прошлого года стал бывший начальник 1-го управления Главного управления связи Минобороны Александр Оглоблин. Именно он выступал от имени заказчика со стороны военного ведомства во взаимоотношениях с генподрядчиком проектных и монтажных работ в лице АО "Воентелеком".
В 2015 году один из бывших руководителей "Воентелекома" Николай Тамодин был осужден на шесть лет колонии за мошенничество в особо крупном размере. Как установило следствие, в 2011-2012 годах при исполнении контракта по ремонту оборудования и техники связи Тамодин вместе со своим советником Сергеем Побежимовым покупал по заниженной стоимости некондиционные изделия, которые затем по фальшивым документам устанавливали на подконтрольных заводах.
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