Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов заявил, что "россияне закончатся к 2050 году". Свое мнение он выразил в эфире радиостанции "Говорит Москва".
© AFP / Scanpix

Таким прогнозом Смирнов ответил на слова главы Совета муфтиев России Равиля Гайнутдина, который заявил, что через 15 лет треть россиян будут исповедовать мусульманство.

"Мусульмане рожают больше детей. Не татары, а именно кавказцы. У чеченцев по восемь человек детей и у ингушей. Россияне закончатся к 2050 году", — сказал Смирнов.

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По его словам, к этому году на территории России будут жить чеченцы, ингуши и арабы.

Смирнов также считает, что остановить процесс вымирания россиян уже невозможно.

Gazeta.ru
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