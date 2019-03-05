Таким прогнозом Смирнов ответил на слова главы Совета муфтиев России Равиля Гайнутдина, который заявил, что через 15 лет треть россиян будут исповедовать мусульманство.

"Мусульмане рожают больше детей. Не татары, а именно кавказцы. У чеченцев по восемь человек детей и у ингушей. Россияне закончатся к 2050 году", — сказал Смирнов.

По его словам, к этому году на территории России будут жить чеченцы, ингуши и арабы.

Смирнов также считает, что остановить процесс вымирания россиян уже невозможно.