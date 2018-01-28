Он рассказал, что отдать паспорта мужчинам посоветовали адвокаты.

Накануне полиция Москвы завела административное дело о порче паспортов (статья 19.16 КоАП) против Стоцко и Войцеховского. До этого МВД России аннулировало паспорта мужчин и заявило о проведении служебной проверки.

Стоцко писал о то, что у его квартиры весь день дежурили люди в штатском, в ней отключили свет и интернет.

Евгений Войцеховский и Павел Стоцко 4 января расписались в Дании, затем перевели документы на русский и заверили у нотариуса. После этого, по их словам, в МФЦ Москвы им поставили штамп в паспортах на странице семейного положения, тем самым подтвердив, что брак официально зарегистрирован. Они отметили, что сотрудник центра оформил документы "без лишних вопросов, не меняясь в лице".

В МФЦ эту информацию опровергли и заявили, что не обладают полномочиями проставлять в паспорта штампы о браке. В то же время там уточнили, что признать брак могут специалисты МВД, отделения которых располагаются на территории некоторых центров госуслуг.