Все участники голодовки требуют "создания льготных условий отбывания наказания", утверждают в пенитенциарном ведомстве.

В учреждение направлена комиссия УФСИН России по Ярославской области, приглашены представители прокуратуры, аппарата Уполномоченного по правам человека в регионе и Общественной наблюдательной комиссии. Администрацией учреждения со всеми осужденными проведены беседы разъяснительного характера. Проведен медицинский осмотр осужденных.

"Обстановка в колонии контролируемая, в учреждении соблюдается распорядок дня", - отметили в управлении ФСИН.

От приема пищи в исправительной колонии N8 отказались менее десяти человек, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник. "Меньше десятка осужденных, в том числе и Евгений Макаров, отказались принимать пищу. Основное требование - решение бытовых проблем", - сказал собеседник агентства.

Позже Уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин сообщил, что голодающие осужденные колонии высказывали претензии по бытовым условиям во время визита главы СПЧ Михаила Федотова и первого замдиректора ФСИН Анатолия Рудого.

"Полагаю, завтра ситуация станет более ясной. Вопрос о некоторых пунктах правил отбывания наказания, бытовых условий поднимался. Эти вопросы рассматриваются руководством колонии и Управления ФСИН по Ярославской области. По некоторым уже приняты решения, другие на рассмотрении. Возможно, на этом фоне и возникла некоторая напряженность", - сообщил Бабуркин.

Евгений Макаров был осужден в 2012 году по ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью"). Он должен освободиться из колонии в октябре этого года.

Напомним, 20 июля "Новая газета" опубликовала видеозапись избиения Евгения Макарова. Заключенного держат распятым на столе лицом вниз, его руки скованы наручниками, сотрудники колонии, сменяя друг друга, бьют его по ступням и голеням, на голову периодически льют воду из ведра. Макаров кричит от боли и молит о пощаде, сотрудники колонии периодически пошучивают. События, запечатленные на видео, произошли 29 июня 2017 года.

Шокирующую запись журналистам передала адвокат "Общественного вердикта" Ирина Бирюкова. Материал вызвал большой резонанс в обществе и разошелся по интернету. После этого Бирюкова спешно покинула Россию, так как ей стали поступать угрозы.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий с применением насилия (п. "а" ч. 3 ст. 286 УК РФ), в ярославской колонии отстранили от работы 17 человек.

Расследованием занялся центральный аппарат СК РФ. Заволжский районный суд Ярославля арестовал семь фигурантов, а восьмого отправили под домашний арест. Один из подозреваемых в пытках, Максим Яблоков, оформил явку с повинной. Еще один сотрудник ИК-1, Сергей Ефремов, признал свою вину в полном объеме и выразил готовность сотрудничать со следствием.

Зместитель главы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Анатолий Рудый 23 июля попытался частично оправдать подчиненных-садистов. Он заявил, что пострадавший осужденный Евгений Макаров провоцировал надзирателей на пытки. По словам высокопоставленного чиновника, заключенный "допустил 136 нарушений в колонии".

Немногим позднее выяснилось, что Макаров также был избит в другой колонии на территории Ярославской области, это произошло в декабре 2017 года. Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов рассказал, что повторное избиение произошло, когда заключенного перевели в колонию N8, где он содержится сейчас.

Федотов подчеркнул, что пострадавшему нужна срочная помощь психолога для стабилизации состояния, а все допущенные им нарушения внутреннего распорядка могла предотвратить своевременная помощь специалиста.

Отметим, ранее следствие отказывалось возбуждать уголовные дела по четырем предыдущим случаям применения насилия к Макарову, хотя зампрокурора Ярославской области усматривал в этих случаях признаки состава преступления.

Другие заключенные рассказывали о пытках в колонии еще задолго до публикации записи с избиением Макарова, однако и в этих случаях силовики не заводили уголовные дела. Так, в июне было опубликовано свидетельство Руслана Вахапова, который отмечал, что "избиения в колонии - это повседневный быт". Также об избиениях говорили Иван Непомнящих, осужденный по делу о беспорядках на Болотной площади в 2012 году, и оппозиционер Ильдар Дадин.