"Это заявление Госдепа, которое, уверена, не станет единичным, - прямое вмешательство как в процесс выборов, так и внутренние дела государства", - сказано в публикации. "Самое смешное, что это сейчас заявили те же люди, которые только что упаковали RT и Sputnik в обертку иноагентов, травят российские СМИ по всему миру и вкладывают огромные деньги в "противодействие российской пропаганде", - добавила Захарова.

Ранее представитель американского внешнеполитического ведомства Клэй Ноэл сообщил ТАСС, что Госдепартамент США выражает обеспокоенность в связи с отказом от регистрации Навального в качестве участника президентских выборов 2018 года. "Такие действия указывают, что российское правительство не смогло защитить пространство в России для осуществления прав человека и реализации основных свобод", - заявил он.

Помимо Госдепа, решение российского Центризбиркома раскритиковали и в ЕС.

25 декабря ЦИК отказал Навальному в регистрации кандидатом в президенты РФ из-за его условной судимости по делу "Кировлеса". Оппозиционный политик пообещал оспорить решение Центризбиркома "в Конституционном суде и везде, где только можно на свете". Также Навальный пообещал устроить всероссийскую акцию протеста против решения ЦИК и призвал своих сторонников к бойкоту выборов.

Кремль усмотрел в этом признаки нарушения российского законодательства. Между тем эксперты прогнозируют снижение легитимности выборов президента РФ из-за недопуска к ним Навального.

Напомним, выборы президента РФ пройдут в марте 2018 года. О своем намерении участвовать в них заявил ранее действующий президент РФ Владимир Путин и еще ряд кандидатов. 26 декабря ЦИК зарегистрировал кандидатом телеведущую Ксению Собчак. Кандидатуру Путина в этот же день поддержала и инициативная группа. Ожидается, что документы от нее будут направлены в Центральную избирательную комиссию (ЦИК), как заявлял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, до Нового года.