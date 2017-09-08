Захарова ответила на заявление Госдепа США о желании нормализовать отношения с Россией

Об этом официальный представитель МИД Мария Захарова заявила во время пресс-брифинга, трансляция которого велась на сайте МИД.

«Мы обратили внимание на то, что неоднократно по линии пресс-службы Госдепа было осказано, что единственная цель, к которой стремятся США, — это установление нормальных отношений с Россией (…) Возможно, Госдеп и хочет нормализации отношений с Россией, и он в своих заявлениях искренен. По нашей информации, за всем, что происходит с российскими дипломатами, инициировано ФБР и другими спецслужбами (…) По сути это рейдерский захват», — подчеркнула Захарова.

Ранее 8 сентября представитель Госдепа США сообщила о нежелании продолжать «дипломатическое око за око» с Россией. «Мы уже на протяжении некоторого времени говорим о том, что наши отношения с Россией находятся на низком уровне. Мы хотим, чтобы эти отношения улучшились. Мы не хотим продолжать это дипломатическое „око за око“», — сказала Науэрт.

В конце августа США объявили о закрытии российского генконсульства в Сан-Франциско и торгового представительства России в Вашингтоне. В МИД России сообщили, что на территории консульства в Сан-Франциско ФБР провело обыски. Такое решение США стало ответом на сокращение Россией штата американской дипломатической миссии на 755 человек. Это, в свою очередь, было ответной мерой России на санкции США, которые ввели в начале августа.