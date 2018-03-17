”Никогда ни на территории Советского Союза, ни во времена Советского Союза, ни во времена Российской Федерации, ни на территории Российской Федерации не было исследований, которые имели бы прямое либо кодовое название ”Новичок”. Никогда ни в советском союзе, ни в Российской Федерации слова ”Новичок” в контексте разработок химических элементов не употреблялась”, — заявила Захарова в эфире телеканала ”Россия-24”.
Она подчеркнула, что оно не было ”ни запатентовано, но использовано в качестве какого-то символа, шифра или кода”.
Ранее постоянный представитель России при Организации по запрещению химического оружия Александр Шульгин заявил, что в 1992 году президент Борис Ельцин свернул все программы по исследованию и производству химического оружия, а программы ”Новичок” в России никогда не было.
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