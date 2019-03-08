Инсинуациями, передергиванием фактов и искажением данных назвала официальный представитель МИД России Мария Захарова информацию о квартирах российских дипломатов в Чехии, сдаваемых в аренду третьим лицам. Статью об этом опубликовало накануне чешское издание Deník N.
Marija Zacharova
© Sputnik / Scanpix

"Реальная ситуация выглядит следующим образом: в Праге расположено четыре жилых дома, статус которых является предметом переговоров экспертов двух стран", – рассказала Захарова на брифинге. Консультации прошли 4-5 марта в Праге, и страны смогли сблизить позиции, отметила она.

Она подчеркнула, что каких-либо претензий в отношении использования этих объектов от чешских партнеров российской стороне не поступало.

Статьи по теме:
СМИ: Российское посольство в Чехии сдает "дипломатические" квартиры за наличку  (16)
Представителя МИД РФ не пустили в Чехию, заподозрив в нем сотрудника спецслужб  (6)

Deník N писал, что дома в престижном районе Праги, принадлежащие Чехии, по межгосударственному соглашению находятся в пользовании Федерального государственного унитарного предприятия по управлению собственностью за рубежом Управления делами президента России. Согласно публикации, эти дома сдаются в аренду третьим лицам за наличные и не используются по назначению – для проживания дипломатов.

Представитель российского МИДа, комментируя эту информацию, пригласила журналистов "изучить вопрос относительно чешских объектов в России".

"Настоящее время"
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Статьи по теме:

50 лет назад Ян Палах сжег себя в Праге, протестуя против советских танков (28)

16 января 1969 года пражский студент философского...

Чехия заявила о раскрытии сети российских и китайских шпионов (2)

За минувшие пять лет в Чехии была раскрыта деятельность...

Чехия обвинила российские спецслужбы в атаках на МИД и минобороны (3)

Служба информации и безопасности Чехии (BIS) в итоговом...

Россия

Член совета по культуре при Госдуме РФ Сергей Шнуров заступился в стихах за "алкашей и тунеядцев" (3)

Эпатажный артист, активно использующий бранную...

Захарова назвала инсинуациями информацию о сдаче квартир российских дипломатов в Чехии (2)

Инсинуациями, передергиванием фактов и искажением...

В "Газпроме" обматерили топ-менеджеров и назвали пропажу трубы в Приозерске "полным аутом" (12)

Член правления ПАО " Газпром " Сергей Прозоров резко...

Российские конструкторы сообщили, что оборудовали танк "Армата" туалетом (32)

Конструкторы-танкостроители решили проблему...

Роман Абрамович избавился от ”Первого канала” (2)

” ВТБ Капитал”, инвестиционное подразделение группы...

TOP новостей

В Вильнюсе "зацвели" тюльпаны: сколько стоят цветы в праздник (8)

В пятницу столичный проспект Гедиминаса украсился...

Naujamiestis, Flux Records

Сравнили три самых популярных района в Вильнюсе: где больше плюсов (14)

В настоящее время в Вильнюсе на рынке недвижимости...

По случаю 8 марта кандидат в мэры Мажейкяй получила неприятное поздравление (3)

8 марта утром кандидат в мэры Мажейкяй от Союза...

Страстная любовь обернулась сложным делом: один ребенок – трое отцов

Судебный процесс, связанный с установлением отцовства...

В Вильнюсе состоится шествие женской солидарности (47)

8 марта в Вильнюсе состоится шествие женской...