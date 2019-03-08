"Реальная ситуация выглядит следующим образом: в Праге расположено четыре жилых дома, статус которых является предметом переговоров экспертов двух стран", – рассказала Захарова на брифинге. Консультации прошли 4-5 марта в Праге, и страны смогли сблизить позиции, отметила она.
Она подчеркнула, что каких-либо претензий в отношении использования этих объектов от чешских партнеров российской стороне не поступало.
Deník N писал, что дома в престижном районе Праги, принадлежащие Чехии, по межгосударственному соглашению находятся в пользовании Федерального государственного унитарного предприятия по управлению собственностью за рубежом Управления делами президента России. Согласно публикации, эти дома сдаются в аренду третьим лицам за наличные и не используются по назначению – для проживания дипломатов.
Представитель российского МИДа, комментируя эту информацию, пригласила журналистов "изучить вопрос относительно чешских объектов в России".
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