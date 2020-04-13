"Задыхающиеся" лаборатории и подозрительные пневмонии. Как в России меняется подход к диагностике коронавируса

"Идет быстрый рост тяжелых больных с пневмонией. Если раньше в больницы ежедневно поступало около пятисот человек, то сегодня - уже 1300", - сказал Сергей Собянин 10 апреля, мотивируя ужесточение карантинного режима в столице.

В "докоронавирусный" период пациентов с таким диагнозом было в 5 раз меньше. В январе 2020 года пневмонию диагностировали у 6921 пациентов, или в среднем у 230 человек в день.

Врачи говорят, что в больницах много пациентов с пневмонией, у которых при этом нет диагноза "коронавирус"

Например, в больнице №15 имени Филатова 11 апреля было 1470 пациентов с подозрением на вирусную пневмонию, но только у 544 к этому моменту был подтвержден Covid-19, написал главврач больницы Валерий Вечорко в регулярной сводке, которую он публикует в своем фейсбуке.

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко в такой же регулярной сводке писал, что с диагнозом "пневмония" в больнице лежит 487 пациентов, а с подтвержденным коронавирусом - 286.

По данным Роспотребнадзора, в Москве по состоянию на 8 апреля было проведено 258 тысяч тестов. К тому моменту было выявлено 5,8 тыс. заболевших.

Проценко и несколько его коллег уже заявили, что точность существующих тестов для выявления Covid-19 составляет около 70-80%.

Медикам в Москве пришлось перестраивать подход к диагностике коронавируса. Теперь в первую очередь они смотрят на результаты компьютерной томографии и не разделяют больных вирусной пневмонией и коронавирусом. Постепенно опыт московских врачей распространяется на всю Россию.

Как тесты стали "бутылочным горлышком"

Система тестирования, которая разворачивалась в Москве с расчетом на рост числа заболевших, как оказалось, в итоге затормозила лечение и маршрутизацию пациентов.

В Москве на выявление коронавируса работает 13 лабораторий - девять городских, две частные ("Гемотест" и "Литех") и две федеральные, говорится на сайте мэрии. Фактически городские и частные лаборатории были специально переоборудованы для тестирования на коронавирус. Федеральные лаборатории относятся к ведению Роспотребнадзора и с самого начала могли осуществлять такие тесты.

Все вместе 13 лабораторий делают 18 тысяч тестов в сутки. Сейчас в России зарегистрировано больше 10 видов тест-систем разной чувствительности от разных производителей.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова 13 апреля заявила, что лаборатории ведомства правильно определяют вирус в 98% процентах случаев, а вот московские лаборатории, входящие в систему Минздрава, дают достоверный результат в 80% случаев.

Какие именно тесты или лаборатории показывают неудовлетворительные результаты, врачи и мэрия не рассказали.

Источник, близкий к федеральному оперштабу и источник в правительстве Москвы говорят, что городские лаборатории, созданные специально для работы с тестами на коронавирус, "задыхаются" от потока анализов.

"Москва взяла все [организацию лабораторий] на себя", и теперь не справляется, сказал источник, близкий к федеральному оперштабу. Изменением подходов к диагностике правительство старается решить проблему "бутылочного горлышка", добавил собеседник Би-би-си.

"Они хотели себе оборудовать свои, мэрские, лаборатории, закупили технику. Как они работают - большой вопрос", - сказал источник в правительстве. Собеседник Би-би-си предполагает, что эти лаборатории могли оказаться технически недостаточно готовы к тестированию на коронавирус.

Ожидать результатов иногда приходится долго. Пациенты, например, жалуются, что коронавирус у них обнаруживают только после второго или даже третьего теста, а результатов приходится ждать много дней.

Так, у одного из пациентов московской инфекционной больницы, который находился там с пневмонией, взяли три анализа на коронавирус. Первый оказался отрицательным, второй потеряли, и лишь последний оказался положительным. Его результаты пациент узнал уже после выписки.

Как рассказали в "Гемотесте", с момента взятия образца до получения результатов проходит от одного до пяти дней. "Разница в сроках получения конечного результата связана с необходимостью дополнительного тестирования в референсной лаборатории Роспотребнадзора при получении первичного положительного или сомнительного результата теста", - сказала Ольга Абрамович, исполнительный директор "Гемотеста".

Такое происходит и в других регионах. Пермская журналистка Анастасия Петрова попала в больницу с пневмонией. Первый тест оказался отрицательным, а второй - положительным, но его результаты пришли уже после смерти женщины.

Почему тесты могут быть неточными?

В лаборатории, которая развернута в институте имени Склифосовского, "проводят исследования совершенно разных тестов", а их "чувствительность достигает почти 80 процентов", говорится на сайте мэрии.

"Достоверность тестов порядка 80-90%. Это немало, но и не идеально", - говорит сотрудник одной из частных лабораторий, которая использует тесты новосибирского центра "Вектор". Он не уполномочен разговаривать с прессой. 10% возможных неточностей он относит к погрешностям самого теста, а еще 10% списывает на человеческий фактор.

"От организации много зависит. Если частные лаборатории могут себе позволить новейшее оборудование и автоматизацию процесса, то государственные зачастую делают "вручную" и человеческий фактор тоже отображается на итоге", - говорит он.

В некоторых лабораториях, по словам собеседника Би-би-си, образцы подписывают маркером, а не наклеивают автоматически сформированные этикетки - тут тоже могут возникнуть ошибки, тесты могут перепутать.

Важно и то, насколько корректно происходило взятие биоматериала и его транспортировка, сообщили в "Инвитро". Если специалист не меняет перчатки при работе, то зараженный образец может попасть в "чистые" пробы, и тогда будет ложноположительный результат, пояснили в компании.

"Анализ ПЦР (самый распространенный вид анализа на коронавирус - Би-би-си) зачастую не срабатывает в связи с тем, что у пациента забирают материал для него из носоглотки. Но если человек находится в стадии заболевания, когда инфекция уже опустилась ниже, в носоглотке вируса может не быть, надо искать его в бронхах", - сказал "Известиям" главный специалист по лучевой и инструментальной диагностике департамента здравоохранения Москвы Сергей Морозов.

Это может быть одним из объяснений ложноотрицательных результатов у пациентов с пневмонией.

Производители тоже не заявляют 100% точности. "Точность тестов более 90 процентов, - сказал представитель АФК "Система" о готовящемся к выходу на рынок тесте компании "Система-Биотех". - Такие выводы в компании сделали на основе анализа как отрицательных, так и положительных биологических материалов методом обратной транскрипции ПЦР".

Еще один важный показатель - чувствительность теста. В Москве, как и везде в России, используются тесты новосибирского центра "Вектор" Роспотребнадзора. Этот тест был произведен первым и до сих пор используется повсеместно. По сравнению с более новыми тестами его чувствительность самая низкая. Это означает, что новые тесты могут определить вирус при более низкой его концентрации.

"Первые тесты на коронавирус были сделаны в стрессовой ситуации на основе опубликованной последовательности вирусной РНК, но без доступа к реальным образцам зараженных людей. Их надо доводить до ума и дорабатывать на реальных биологических образцах для обеспечения надлежащей специфичности [способности выявить именно искомый вирус], чувствительности и надежности", - считает Константин Северинов, доктор биологических наук, профессор института молекулярной генетики РАН.

Новые тесты для мэрии

Мэрия экспериментирует и с новыми тестами.

Еще в марте мэрия закупила тесты российско-японской компании "Эвотек Мирай Геномикс" - 100 тысяч штук комплектов на почти 200 млн рублей. При нынешних объемах тестирования их могло хватить почти на неделю. Но где в государственных московских больницах они используются и используются ли, Русской службе Би-би-си установить не удалось. В РФПИ (фонд инвестировал в компанию) этого не знают, в мэрии не ответили на вопрос Би-би-си.

Также в правительстве Москвы сравнивали разные экспресс-тесты. Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сказала, что проверялось семь тест-систем, шесть из которых - китайские, одна - голландская, и только голландская показала хороший результат. По словам Раковой, этот тест должен скоро получить регистрацию Росздравнадзора.

Русской службе Би-би-си удалось обнаружить только один экспресс-тест голландского происхождения, компании Sensitest.

"Россия проявляет интерес к нашему продукту, но официальные власти на нас не выходили, только частные люди, которых я не хотел бы называть. Этот тест делается не в Голландии, он китайского производства. Это компания Wandfo, которая специально для нас делает экспресс-тест для выявления антител к коронавирусу", - сказал Русской службе Би-би-си гендиректор компании Роберт Дас.

Русской службе Би-би-си не удалось подтвердить, что именно этот тест опробовало московское правительство. В оперативном штабе на вопросы Би-би-си не ответили.

Компьютерные томографы вместо тестов

Похожие проблемы с тестами есть и в других странах. В США тоже типичны случаи ложноотрицательных тестов, писала NYT. Издание упоминает и результаты исследования китайских ученых, которое показало, что ложноотрицательными могут быть 30% тестов. В США врачи прибегали к компьютерной томографии из-за невозможности сделать тест или долгого ожидания результатов.

Руководителям московских больниц первичного звена на прошлой неделе разослали факсограмму (есть в распоряжении Би-би-си), где КТ легких была названа единственным достоверным исследованием на коронавирус.

Тех, у кого компьютерная томография выявит подозрение на вирусную пневмонию, лечить будут так, как если бы у них был подтвержден коронавирус, даже если подтверждающих болезнь тестов нет или они ещё не готовы, говорится на сайте мэрии. Стационары для больных с пневмонией и коронавирусом объединяют в одну систему.

В мэрии также предложили обращаться с пациентами с пневмонией и симптомами Covid-19, но без подтверждающих болезнь тестов так, как если бы у них был диагностирован коронавирус.

Также был издан приказ (опубликован на сайте депздрава) о новом временном порядке работы КТ-кабинетов. В нем рекомендовано обучать новых специалистов и развести потоки пациентов с подозрением на коронавирус и без него: организовать разные входы в здания и ввести разное время приема. Под прием больных с пневмонией перепрофилируют 40 городских поликлиник.

Новые меры объясняются "высокими рисками развития тяжелых форм течения заболевания". "По наблюдениям московских стационаров, развитие осложнений может происходить стремительно, иногда в течение нескольких часов, чаще на 3-5 сутки от начала заболевания. Наличие отрицательных мазков по Covid-19, таким образом, у пациентов с признаками респираторного заболевания не позволяет полностью исключить новую коронавирусную инфекцию", - говорится там.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко на прошлой неделе тоже поддержал эту меру, заявив, что у врачей есть возможность ставить диагноз еще до получения лабораторных исследований.

После анонса новых правил в Москве подписчик спросил Дениса Проценко в "Фейсбуке": можно ли теперь считать, что у пациентов с пневмонией, которые находятся в стационаре в Коммунарке - коронавирус. "Да", - ответил Проценко.

КТ легких обладает большей чувствительностью, чем ПЦР-тесты, отмечает Наталья Колесникова, медицинский директор "Инвитро" и врач-пульмонолог.

Она считает, что, несмотря на это, массовое КТ-тестирование не имеет смысла, так как данные КТ не всегда коррелируют с тяжестью заболевания, а также не позволяют отличить коронавирусную пневмонию от других вирусных пневмоний. "Мировые тенденции - делать меньше КТ, как правило, для исключения других заболеваний, а не для подтверждения Covid-19", рассказывает она.

По словам Натальи Колесниковой, томографы очень сложно дезинфицировать и многие отделения в западных странах вынуждены были надолго закрыться из-за заражения коронавирусом.

Кроме того, если в неплохо оснащенной Москве томографов может хватить, то в регионах могут возникнуть проблемы. "В Москве аппаратов много. 49 - в поликлиниках. Кроме того, компьютерными томографами оснащены все стационары. Этого достаточно, если проводить исследования по показаниям, а не всем подряд. Основной дефицит в регионах, с этим будут сложности", - сказал "Известиям" Сергей Морозов.

В опубликованных в понедельник рекомендациях Минздрав советует врачам подозревать коронавирус и при более безобидных (по сравнению с пневмонией) симптомах ОРВИ, поскольку сезонная заболеваемость ОРВИ идет на спад, а число случаев коронавируса, наоборот, растет. Еще до получения результатов теста стоит начать терапию и препаратами от обычного ОРВИ, и препаратами, которые рекомендованы для лечения коронавируса (хлорохин, гидроксихлорохин, лопинавир + ритонавир). Их эффективность, правда, пока не доказана.

Пока непонятно, окажет ли новый подход в диагностике влияние на московскую и общероссийскую статистику. В Роспотребнадзоре корреспонденту Би-би-си сообщили, что в статистике заболевшие коронавирусом будут учитываться на основании тестов, "как и во всем мире".

"Без подтвержденных тестов это пневмония вирусной этиологии, - пояснили в Роспотребнадзоре. - Другое дело, что лечение врачи могут начать до получения результатов теста".