Задержанный за нападение на соратника Навального назвал удар трубой инсценировкой

На официальном сайте ведомства опубликовано сообщение, в котором говорится о показаниях задержанного по подозрению в нападении, произошедшем на улице Гиляровского 15 сентября, однако фамилия пострадавшего и организация, где он работает, не называются.

Согласно сообщению полиции, задержанный рассказал, что познакомился с пострадавшим в организации, куда пришел узнать "о возможности заработать в качестве волонтера".

"В ходе указанного разговора мужчина рассказал пострадавшему о желании заработать, на что последний предложил ему инсценировать за вознаграждение нападение на двух человек, одним из которых был сам пострадавший", - говорится в сообщении МВД.

За "нападение" пострадавший якобы пообещал заплатить 150 тысяч рублей, а в качестве задатка оставил 10 тысяч рублей, рассказал задержанный.

Как ранее сообщали источники Интерфакса, по подозрению в нападении на Ляскина была задержан ранее судимый уроженец Ленинградской области, который наблюдался у психиатра.

"[Это] какой-то лютый бред", - сказал Ляскин Русской службе Би-би-си, комментируя сообщение МВД. С его слов, в первой половине дня он получил вызов в полицию для участия в следственных действиях и намерен явиться туда с адвокатом.

Он отметил, что накануне вечером приезжал в ОВД Мещанский, где предположительно находился задержанный, но так и не увидел его. По словам оппозиционера, о показаниях, которые дал подозреваемый, ему также не сообщали.

"По совету адвоката уходим из ОВД. Так как все следственные действия после 22:00 незаконны. Мне задержанного не показывали. Опознания не было", - написал Ляскин в своем "Твиттере" во вторник вечером.

Трубой по голове

Ляскин сообщил, что на него было совершено нападение 15 сентября. По словам оппозиционера, он выходил из штаба на улице Гиляровского, когда к нему подошел человек в капюшоне и ударил по голове железной трубой, замотанной в газету.

Только что на меня сзади напал ублюдок. Ударил несколько раз железной трубой. И убежал pic.twitter.com/kfaw3NurRw — Николай Ляскин (@nlyaskin) September 15, 2017





"Закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга. Ушиб и ссадина мягких тканей затылочной области. Сейчас в ОВД Мещанское пишу заявление", - написал он позже в "Твиттере", приложив эпикриз из НИИ Склифосовского.

По факту нападения на оппозиционера было возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

Как предположил глава федерального штаба Навального Леонид Волков, нападение на Ляскина было совершено, чтобы отвлечь внимание от митинга, который проходил в тот в Мурманске. Этот город стал первым, куда Навальный отправился в рамках своего большого предвыборного турне. На акцию, по оценкам соратников оппозиционера, пришли несколько тысяч человек.

В декабре основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный объявил, что собирается баллотироваться в президенты на выборах 2018 года. Для того, чтобы выдвинуться, ему необходимо собрать 315 тыс. подписей по всей стране.

Навальный начал открывать избирательные штабы по всей стране около полугода назад, сейчас его сторонники создали более 50 региональных отделений. За это время на самого политика и его сторонников неоднократно нападали.

Навального дважды обливали зеленкой - после второго нападения ему диагностировали ожог роговицы. Ему пришлось делать операцию в клинике в Барселоне.

В конце мая группа вооруженных бейсбольными битами людей избила сына предпринимателя, сдающего в аренду помещение для предвыборного штаба Навального в Иркутске.

В июне на главу предвыборного штаба в Барнауле Артема Косарецкого напали с ножом.