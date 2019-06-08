"При осмотре жилища задержанного - арендуемой квартиры на Вешняковской улице, в присутствии понятых полицейскими были обнаружены три пакета и сверток с порошкообразным веществом, а также электронные весы. Исследованием установлено, что часть изъятого представляет собой кокаин, массой свыше 5 граммов", - говорится в заявлении полицейских.

Вечером в пятницу московская полиция выступила с длинным заявлением, в котором отвергла многочисленные обвинения в свой адрес в связи с задержанием журналиста. В частности, пресс-служба МВД заявила, что полицейские не избивали журналиста, следователь согласился проинформировать близких Голунова о его задержании, а полицейские - все-таки взяли смывы рук и срезы ногтей, необходимые для расследования.

Кроме того, полиция признала, что только одна фотография из опубликованных на сайте МВД была сделана в квартире подозреваемого. "Остальные сделаны по другим адресам в рамках проведения оперативных мероприятий и следственных действий по пресечению деятельности группы лиц, занимающихся сбытом наркотиков в Московском регионе, на связь с которой проверяется задержанный", - говорится в заявлении пресс-службы.

Кто такой Иван Голунов

Иван Голунов известен как журналист, специализирующийся на расследованиях - в том числе деятельности московской мэрии. Он работал в изданиях "Ведомости", Forbes, РБК, "Слон", на телеканале "Дождь", а последние годы сотрудничает с интернет-изданием "Медуза".

Среди прочего он писал о бизнесе родственников вице-мэра Москвы по ЖКХ Петра Бирюкова, о планах мэрии Москвы по вывозу мусора в другие регионы, о похоронной отрасли.

Задержание

О задержании Голунова стало известно утром в пятницу. Как рассказал Би-би-си его адвокат Дмитрий Джулай, журналист был задержан днем в четверг неподалеку от метро "Цветной бульвар".

По словам адвоката, Голунова задержали несколько оперативников, которые при досмотре обнаружили у него в рюкзаке сверток с наркотическим веществом. Позже еще один сверток был найден при обыске в квартире Голунова.

Корреспондента доставили в отдел полиции на улицу Лобачевского, где ему сообщили, что он подозревается в совершении преступления - него завели дело о попытке сбыта наркотиков в крупном размере (п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ с применением ч. 3 ст. 30 УК РФ).

Московское управление МВД сообщило, что у Голунова при досмотре нашли пять свертков с порошкообразным веществом, а затем еще три пакета, сверток и весы обнаружили у него дома.

Джулай рассказал Би-би-си, что к журналисту при задержании была применена сила, однако вызывать "скорую" в отделение сотрудники полиции отказались, заявив, что медосвидетельствование Голунов пройдет уже в изоляторе временного содержания после ареста.

Защитник отметил также, что после задержания не была выполнена процедура смыва с рук, что также является грубым процессуальным нарушением. Эта процедура нужна для того, чтобы определить, прикасался ли подозреваемый к наркотикам.

В МВД заявили, что "сообщения отдельных средств массовой информации о том, что задержанного по подозрению в попытке сбыта наркотических средств корреспондента одного из СМИ избили при задержании, не соответствуют действительности".

Сутки без еды

Вечером в пятницу адвокат Джулай сообщил, что Голунов больше суток не ел и не спал.

Ночь журналист проведет в изоляторе временного содержания в Крылатском.

Обвинение журналисту пока не предъявлено, свою причастность к вменяемому ему преступлению он отрицает, подчеркнул Джулай. "Нет, конечно, это провокация", - сказал он.

Глава правозащитной группы "Агора" Павел Чиков опубликовал в телеграм-канале сделанное Джулаем фото ссадин на спине Голунова. Чиков также сообщил, что адвокат заявлял следователю ходатайство о проведении судебно-медицинской экспертизы полученных телесных повреждений, но в нем было отказано: следователь заявил, что Голунова осмотрит фельдшер при помещении в изолятор временного содержания.

Следов побоев на теле задержанного не обнаружено, есть только царапины на спине, сообщил Интерфаксу в ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы (ОНК) Иван Мельников.

Чужие фотографии

Через несколько часов после появления новости о задержании Голунова сайт московского управления МВД опубликовал фотографии, которые были "сделаны при обследовании жилища подозреваемого, в арендуемой квартире на Вешняковской улице Москвы".

На фото - бутылки с метиленом, пакеты с порошком белого цвета, бумажные стикеры с записанными на них цифрами, стеклянная посуда со следами порошка, оборудование для проведения химических реакций. На последней фотографии запечатлен закрытый загранпаспорт с багажными бирками, карманные весы, флешки и несколько пакетиков, три из них - с порошком белого цвета.

Сосед задержанного по квартире сообщил Би-би-си, что лишь фото с загранпаспортом действительно сделано в квартире Голунова. Где были сделаны остальные снимки, он сказать не смог.

После того, как друзья и знакомые Голунова начали высказывать сомнения в том, что фотографии могли быть сделаны у него дома, в МВД заявили, что там было сделано только одно из опубликованных фото, а остальные "сделаны в рамках проведения оперативных мероприятий по пресечению деятельности группы лиц, занимающихся сбытом наркотиков в Московском регионе, на связь с которой проверяется задержанный".

Позже начальник пресс-службы главного управления МВД по Москве Юрий Титов сказал ТАСС, что полиция начала служебную проверку из-за фотографий, которые были помещены в пресс-релиз по поводу задержания Голунова.

Как реагирует прокуратура

Представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной заявил, что расследование курирует прокурор по Северо-Западному административному округу Москвы. Прокуратура согласилась возбудить дело, однако, отметил Куренной, возбуждение дела еще не означает, что вина доказана.

По его словам, прокуратура будет следить самым тщательным образом, чтобы права не нарушались, и сейчас проверяет сообщения о том, что Голунова били и что ему не давали связаться с родственниками. Если будет написано заявление о связи преследования с профессиональной деятельностью Голунова - его тоже проверят.

"Судя по тому, с какой свободой на [Петербургском экономическом] форуме пресса общается со спикерами, предъявлять в адрес российских властей и каждого органа в отдельности претензии, что прессу у нас зажимают, нельзя", - также сказал Куренной.

Что говорят о задержании Голунова

В Кремле "только услышали" про задержание журналиста "Медузы" Ивана Голунова, сказал изданию "Проект" пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Отвечая на вопрос издания о том, могут ли обвинения в сбыте наркотиков быть провокацией, Песков сослался на "опубликованные МВД фото из дома".

Пресс-секретарь мэра Москвы Гульнара Пенькова заявила, что "Сергей Собянин попросил начальника главного управления МВД взять рассмотрение дела по Ивану Голунову на личный контроль и максимально объективно разобраться".

На фоне форума

Задержание Ивана Голунова произошло на фоне проходящего в эти дни Петербургского международного экономического форума. Среди участников ПМЭФ - немало героев публикаций Голунова.

Предприниматель Игорь Чайка, о бизнесе которого писал журналист, сказал Би-би-си, что не знает Голунова. "Я эту ситуацию не знаю, не слышал. Данного гражданина не знаю. Тем более, статья, о которой вы говорите, очень серьезная, наверное, компетентные органы разберутся", - сказал Чайка. На вопрос, читал ли он статьи Голунова, Чайка ответил отрицательно.

Его отец - генеральный прокурор России Юрий Чайка - на просьбу Би-би-си прокомментировать задержание журналиста ответил, что не знает об этом. Отвечая на вопрос, возьмет ли Генпрокуратура это дело под свой контроль, Чайка ответил: "Мы все дела под контроль берем".

Глава Роскомнадзора Александр Жаров в разговоре с корреспондентами Би-би-си пообещал обсудить ситуацию с председателем Союза журналистов России. "Правоохранительные органы ему предъявляют обвинение, с этим надо разбираться, - сказал Жаров. - Ни вы, ни я при этом не присутствовали".

Замминистра связи России Алексей Волин рассказал Би-би-си, что Голунова не знает и не читал его текстов. "Ко всем угрозам в адрес журналистов мы относимся плохо и считаем, что они недопустимы, - добавил замминистра. - Про московское правительство писало много журналистов, далеко не все делали это лапидарно, у большинства из них не было по этому поводу никаких проблем".

Главный редактор "Московского комсомольца" Павел Гусев рассказал, что попросил журналистку своей газеты Еву Меркачеву навестить Голунова (Меркачева - член ОНК). "Вполне", - ответил Гусев на вопрос Би-би-си о том, может ли задержание Голунова быть связано с его журналистской деятельностью.

Меркачева посетила Голунова в отделе полиции. "Он сказал, что 24 часа не спал и поэтому чувствует себя плохо. Он также не ел, но есть не хочет", - рассказала она.

Позже журналист был доставлен в изолятор временного содержания (ИВС) Западного административного округа Москвы, туда ему передали продукты питания, сообщил Интерфаксу ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Иван Мельников.

В ИВС Голунов проведет ночь на субботу, 8 июня. Утром суд примет решение о мере пресечения для него.

Расследования Голунова

"Медуза" выпустила заявление, в котором пишет, что не сомневается в невиновности Голунова. Преследование журналиста издание связывает с его работой.

"Мы знаем, что в последние месяцы Ване поступали угрозы; знаем, в связи с каким готовящимся текстом; догадываемся, от кого", - говорится в заявлении.

Иван Голунов писал, частности, о работе департамента ЖКХ московской мэрии, о тратах на новогоднее оформление Москвы, о вывозе московского мусора и разделе похоронного рынка.

Последнее расследование Голунова, опубликованное в мае, было посвящено "черным кредиторам" - микрофинансовым организациям, которые обманом захватывают жилье должников.

Перед своим задержанием журналист готовил текст о работе рынка ритуальных услуг в Москве.