"Заболеем так заболеем": в петербургском избиркоме обнаружили коронавирус

После жалоб комиссии выделили дополнительные помещения для санитарной безопасности. Это не первый регион, где сообщают о заражении коронавирусом в избиркомах.

Информацию о заражении коронавирусом члена ТИК распространил телеграм-канал общественного объединения "Наблюдатели Петербурга" со ссылкой на членов комиссии от "Яблока" Ольгу Шереметьеву и Филиппа Воробьева. Они подтвердили ее Би-би-си. Фамилия заболевшего Би-би-си известна. К ТИК-5 относятся 117 участковых избирательных комиссий (УИК).

Член ТИК пожаловалась на угрозу заражения. Руководство территориальной комиссии не видит рисков

Ольга Шереметьева написала в Центризбирком, горизбирком, Роспотребнадзор и Комитет по здравоохранению города, что к ТИК №5 относится самое большое количество избирательных комиссий в городе и "существует опасность распространения инфекции во время взаимодействия членов ТИК-5 с членами УИК 1 июля 2020 года". В этот день председатели участков сдадут в территориальную комиссию протоколы и бюллетени.

В заявлении (копия есть у Би-би-си) говорится, что заразившийся член ТИК был на заседании комиссии 24 июня 2020 года. "Заседание проводилось без соблюдения социальной дистанции и без обязательности масок", - сообщила Шереметьева. Она подчеркивала, что контакты с заболевшим могли привести к распространению инфекции.

"Прошу принять незамедлительные меры по предотвращению возможных угроз для жизни и здоровья членов территориальной и участковых избирательных комиссий", написала член комиссии.

Председатель ТИК-5 Марина Куницына 1 июля рассказала Би-би-си, что член комиссии сдал тест на COVID 27 июня, и 30 июня пришел положительный результат. "Он член комиссии не на постоянной штатной основе и приходил только на заседания. 30 июня - как только у него обнаружился положительный тест - Роспотребнадзор посадил его на изоляцию дома", рассказала Куницына.

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По словам председателя ТИК, на заседании 24 июня соблюдали все меры безопасности: "Маски, перчатки, расстояние два метра между членами комиссии. Маски и перчатки на входе, санитайзеры для обработки рук - все у нас это было".

Шереметьева в ответ назвала "преувеличением" слова о соблюдении социальной дистацнии: "Я сама лично сидела с заболевшим на заседании рядом буквально на соседнем стуле, и мы должны были пропускать друг друга, чтобы пройти на свое место".

Помещение ТИК в здании районной администрации было тесным, в масках были не все члены комиссии, говорит она. И все заседания после назначения дня голосования в ТИК проводились очно.

Председатель ТИК утверждает, что до 27 июня заболевший был "абсолютно здоров", а на вопрос о возможности отсутствия симптомов в инкубационном периоде заявила, что она "не врач".

По ее словам, тесты на СOVID-19 все члены ТИК срочно сдавали в одной поликлинике, получив SMS от руководства комиссии, которая и оповестила членов ТИК о результатах.

Шереметьева говорит, что узнала об этом от председателя ТИК и удивилась скорости анализа - в поликлинике ей сказали, что он будет готов через неделю. Результат теста она еще не получила.

Шереметьева опасается, что все контактировавшие с заболевшим члены избиркома заразились: "Тесты все сдавали профилактически с 25 по 27 июня, и если мы общались с заболевшим 24 июня, то по первому отрицательному тесту инфекция могла не выявится, а заболевание может быть бессимптомным".

На вопрос, изолировал ли Роспотребнадзор контактировавших с заболевшим членов избиркома, председатель ТИК ответила: "Мы сдали тесты, они у нас отрицательные. Комиссия сегодня работает, обеспечена всеми санитарными средствами, обработка есть, соблюдаем все нормы, все здоровы". Она заверила, что с членами УИК заболевший "вообще не общался ни разу".

Шереметьева опасается заражения членов избиркомов при передаче протоколов в ТИК 1 июля.

Руководство комиссии не пошло на ее предложение перевести заседания в онлайн со словами: "Заболеем - значит заболеем". После того, как Комитет по здравоохранению и Роспотребнадзор зарегистрировали ее обращение, ситуация изменилась.

"Я раньше писала большое количество бумаг о том, что при сдаче документов от УИК в ТИК будет толкучка. По опыту прошлых лет получается "цыганский табор", и это длится до утра. Председатели несут кипу бумаг, бюллетени, протоколы, журналы - сдают их в разных местах", - говорит Шереметьева.

Но после ее обращение комиссии выделили большой конференц-зал для ожидания в очередях. А маршруты для избирателей разведены, чтобы не создавать столпотворения. Членам избиркома выделили отдельные кабинеты и выдадут прозрачные щитки для защиты.

В петербургском избиркоме сообщили, что "обращение Шереметьевой в связи с положительным тестом на коронавирус члена ТИК-5 рассматривается". В пресс-службе Роспотребнадзора затруднились дать оперативный комментарий. В петербургском горизбиркоме подтвердили, что получили от председателя ТИК-5 ту же информацию, что она сообщила Би-би-си. Но обращение Ольги Шереметьевой пока не прокомментировали.

Член горизбиркома Ольга Покровская сказала Би-би-си, что направила информацию о ситуации уполномоченному по правам человека в Санкт-Петербурге.

Ранее о положительных тестах у членов избиркомов сообщили СМИ в Зауралье и Коми.