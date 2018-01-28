В декабре 2017 года основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), оппозиционный политик Алексей Навальный объявил забастовку избирателей после того, как Центральная избирательная комиссия (ЦИК) отказалась регистрировать его кандидатом на выборах президента России. Первой акцией по бойкоту выборов стали митинги в городах России, которые начались 28 января. DW ведет хронику событий (время мск).

В центре Москвы, спустя несколько минут после выхода на Тверскую улицу, был задержан оппозиционер Алексей Навальный. "Меня задержали. Это значения не имеет. Приходите на Тверскую. Вы не за меня выходите, а за себя и свое будущее", - написал он у себя в Twitter. Его посадили в автозак.

Политика доставили в отдел полиции "Якиманка" "для разбирательства и составления протокола об административном правонарушении", сообщили власти. Навальному вменяют нарушение порядка проведения публичного мероприятия (статья 20.2 КоАП РФ). Его оставили в отделении на 48 часов - до суда.

На акциях Навального по всей России задержаны более 180 человек

Более 180 человек задержаны по всей России в связи с акциями "забастовок избирателей", сообщает служба ОВД-Инфо по состоянию на 16 часов. Из них 46 человек в Чебоксарах, 32 в Уфе, 22 в Мурманске, 16 в Туле и Москве, 15 в Кемерове, 12 в Томске, девять в Волгограде, восемь в Петербурге (как минимум два человека уже вышли из отдела). Были задержания также в Астрахани, Березниках, Волгограде, Калуге, Кирове, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Новочебоксарске, Раменском (все задержаные вышли из отдела), Самаре, Тольятти, Челябинске, Южно-Сахалинске.

В основном задерживают координаторов акции и сотрудников штабов Навального. Их либо вскоре отпускают, либо оставляют под стражей до судов, не менее чем на сутки. Митинги, шествия и демонстрации организованы примерно в ста городах страны, задержания прошли более чем в 20 городах. В десятках городов акции протеста уже завершились. Самые масштабные мероприятия оппозиции - в Москве и Санкт-Петербурге - продолжаются.

Акция сторонников Навального в Москве

У Белого дома собралось около 300-400 демонстрантов, сообщает корреспондент DW. Они скандируют "правительство в отставку".

У колонн в Москве нет единого координатора, поэтому они разбились на несколько групп в центре города. Некоторые колонны дошли по Тверской до Нового Арбата. Масштабных задержаний не происходит. По сообщению корреспондента DW, большинство протестующих составляют люди студенческого возраста.

По данным полиции, в московской акции приняли участие около 1 тысячи человек. Сторонники Навального считают, что протестующих было гораздо больше, но пока не предоставили своих данных. Постепенно число протестующих заметно снижается.

К участникам акции на Тверской улице вышел Владимир Жириновский. Политик остановил колонну и обратился к протестующим, сообщает журналист Александр Плющев. В ответ ему предложили снять свою кандидатуру с выборов президента.

В пресс-службе столичного главка полиции сообщили, что в акции в Москве принимают участие около тысячи человек. Колонна демонстрантов двинулась от Пушкинской площади в сторону Охотного ряда, сообщает корреспондент DW. Вдоль колонны стоят силовики, они вызвали подкрепление.

На Пушкинской площади люди забираются на столбы. Среди протестующих мирно стоят люди в черной одежде с нашивками из георгиевских лент. "Новая газета" сообщила о провокаторах из движения SERB, которые завязали перепалку со сторонниками Навального.

В 14 часов в центре столице России началась "забастовка избирателей". Через полчаса на нее вышел Алексей Навальный с криками "Жулики и воры - пять минут на сборы". Демонстранты скандируют: "Мы не уйдем!", "Россия без Путина!", "Мы здесь власть!" и "Путин - враг России", "Собянин - вор".

Протесты и задержания в Санкт-Петербурге

Несогласованный митинг начался на площади Пролетарской Диктатуры, затем демонстрация двинулась в сторону Литейного и Невского проспектов. Участники акции намерены выйти к Таврическому саду, передает корреспондент DW.

Рядом с движением колонн образовались пробки, по данным "Дождя" одного из участников акции сбила машина. Пока неясно, какие повреждения он получил. Сотрудники ОМОНа перегородили несколько улиц и пытаются разделить людей. Они проводят точечные задержания, в общей сложности в автобусах полиции оказались несколько человек. Около места проведения акции в окне одного из домов появилась гигантская надувная утка, один из символов протеста.

В Санкт-Петербурге задержано семь человек. Около 15 часов был задержан корреспондент телекомпании "Дождь" Евгений Зобнин, затем его отпустили. Примерно часом ранее был задержан журналист "Радио Свобода", гражданин Швейцарии, Арсений Лупин. Ранее двух волонтеров задержали у петербургского штаба Навального "для установления личности", у них пытались отобрать телефоны. Кроме того, задержан пресс-секретарь движения "Весна" Богдан Литвин. Их увезли в полицейские участки.

По данным очевидцев, в митинге в Санкт-Петербурге участвует несколько тысяч человек.

Задержания участников оппозиционной акции в российских регионах

Координатор местного штаба Алексея Навального Виолетта Грудина сообщает в Twitter о масссовых задержаниях в Мурманске. По данным ОВД-Инфо, 22 человека увезли в ОВД. В соцсетях команды Навального сообщается о примерно 25 задержанных, в числе которых Грудина. Очевидцы рассказывают, что полицейские применяли физическую силу.

По информации ОВД-Инфо, в Волгограде задержан корреспондент "Кавказского узла" Вячеслав Ященко, а также несколько активистов с шариками.

По неофициальным данным, в Челябинске, Чебоксарах и Мурманске задержали по 40 человек, в Туле - 15.

В Уфе задержали около 40 участников несогласованной акции "Забастовка избирателей".

Несогласованная акция прошла в Кемерово. Ранее координатора штаба Навального в этом городе Ксению Пахомову в такси задержала полиция. Затем были задержаны около 14 участников акции. К задержанным в Кемерово (в их числе двое несовершеннолетних) не пускают адвокатов. Им вменяют статью 19.3 КоАП ("неповиновение требованиям сотрудника полиции").

В Томске задержаны не менее 10 человек, в том числе координатор акции Ксения Фадеева и три волонтера. Всем задержанным вменяют нарушение правил согласования массовых мероприятий (статья 20.2 КоАП). До этого участники митинга прошли маршем с российскими флагами, скандируя "Россия будет свободной!"

В Самаре на санкционированном митинге сотрудники полиции провели "разъяснительную работу" с участниками, а затем задержали двух человек.

В Челябинске на акцию собралось порядка сотни человек. На сцене перед собравшимися сотрудники штаба Навального рассказали, что накануне к ним приходила с обыском полиция. На забастовку не пускали никого моложе 18 лет.

В Перми организаторы со сцены отметили, что мэрия не разрешила провести акцию в центре, перенеся ее на другую площадку.

Есть задержанные в Тольятти, Кирове, Калуге, Южно-Сахалинске, Березниках, Нижнем Новгороде, Астрахани, Омске, Новочебоксарске, Раменском, Березниках, Новосибирске.

В Новосибирске на "забастовку избирателей" собралось несколько десятков человек. Они требуют "вернуть россиянам их права" и заявляют, что им хотят "подсунуть осетрину четвертой свежести". Штаб Навального в этом городе ведет хронику в Telegram.

Задержаны начальник и сотрудники штаба Навального в Москве

В Москве по неофициальным данным задержаны не менее 15 человек. Так, около 11 утра был задержан начальник штаба Навального в Москве Сергей Бойко в связи с предполагаемым нарушением правил согласования массовых мероприятий (статья 20.2 КоАП). До этого ведущих прямого эфира, вещавших из московского офиса ФБК, задержали сотрудники полиции в штатском непосредственно во время трансляции. Также задержаны режиссер прямого эфира, два юриста и офис-менеджер ФБК в Москве. Их доставили в Даниловский отдел полиции, где ведущему Дмитрию Низовцеву предъявили обвинение в сокрытии взрывного устройства в смартфоне, сообщает штаб Навального.

Юрист ФБК Иван Жданов сообщил, что из ОВД Даниловский, куда были доставлены сотрудники штаба Навального, "вытолкали адвоката". Позднее он рассказал, что из офиса ФБК забирают компьютеры, серверы и камеры - в поисках бомбы.

Вторая студия прямого эфира "Навальный LIVE" продолжает работать, поскольку находится в другом помещении.

Около 9 утра по московскому времени в офис ФБК в столице РФ пришла полиция. "Пришли, чтобы вырубить нашу трансляцию всероссийской акции", - написал Навальный в своем микроблоге в Twitter. Позже он сообщил, что полицейские "болгаркой" выпилили дверь и зашли в офис.

Причиной прихода полиции в московский офис ФБК стало сообщение о бомбе, пояснил директор ФБК Роман Рубанов.

Полиция выпилила дверь в одну из студий, где идет прямая трансляция телеканала "Навальный LIVE". Трансляцию выпусков новостей прекратили. Одного из ведущих обвинили в том, что он заложил в здании бомбу.

"Навальный LIVE" выложил видеозапись с задержанием ведущего Дмитрия Низовцева. На ней видно, как люди в штатском, не представившись и не предъявив удостоверений, начинают его обыскивать.

Сам Алексей Навальный сообщил в Twitter, что полиция "заблокировала весь гигантский офисный центр "Омега-плаза", в котором находится офис ФБК.

В Москве на автобусной остановке задержали оппозиционера Николая Ляскина, который направлялся на митинг. "Пока не говорят причину", - написал Ляскин в своем Twitter.