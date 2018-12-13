Наказание за неуважение

Авторы инициативы - сенаторы Андрей Клишас, Людмила Бокова и депутат Госдумы Дмитрий Вяткин - предлагают наказывать за такие деяния штрафом в размере от 1 тысячи до 5 тысяч рублей или административным арестом на срок до 15 суток.

Согласно законопроекту, в случае обнаружения в интернете материалов, "выражающих в неприличной форме явное неуважение", генпрокуратура России должна будет обратиться в Роскомнадзор, который должен заблокировать ресурс до устранения нарушения.

Авторы предлагают внести поправки в закон "Об информации", чтобы запрещать доступ к страницам с материалами с "неуважением", а также дополнить еще одним пунктом статью "мелкое хулиганство" в Кодексе об административных правонарушениях (КоАП).

В пояснительной записке не уточняется, что именно авторы подразумевают под неуважением к государству и органам власти и что могло их подтолкнуть к написанию законопроекта. Там только написано, что "Интернет является общественным пространством, в котором также должны соблюдаться правила допустимого поведения, направленные на обеспечение общественного порядка и уважения к обществу и государственным институтам".

Одним из первых на инициативу нового наказания отреагировал оппозиционер Алексей Навальный. "Это будет мой любимый закон", - пошутил он в "Твиттере".

Скорее принимайте. Это будет мой любимый закон. В Госдуму внесли законопроект об аресте за публикации в сети с «явным неуважением к государству» https://t.co/Cv9ykKwQK5— Alexey Navalny (@navalny) December 12, 2018

Штрафы за фейки

Та же группа парламентариев в среду внесла в Госдуму еще один пакет законопроектов - о штрафах за распространение в СМИ и интернете "заведомо недостоверной информации под видом правдивых сообщений", создающих угрозу здоровью граждан и массового нарушения общественного порядка. Поправки вносятся в законы о СМИ и информации.

За распространение таких материалов будут наказывать наложением административного штрафа на граждан в размере от 3 тысяч до 5 тысяч рублей, на должностных лиц - от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, на юридических лиц - от 400 тысяч до 1 млн рублей.

Кроме того, парламентарии предлагают конфисковывать "предмет административного правонарушения".

"Распространение фейков под видом достоверных сообщений может создать реальную опасность жизни и здоровью граждан, привести к массовым беспорядкам, создать угрозу безопасности, - сказал Интерфаксу сенатор Клишас. - Совершение такого рода деяний может иметь высокую степень общественной опасности, сопоставимую с призывами к массовым беспорядкам и осуществлению экстремистской деятельности".

Этот пакет законопроект раскритиковал глава президентского совета по правам человека Михаил Федотов.

"Проблема решается медиаобразованием, люди должны научиться отличать фейковые новости от настоящих. Если они этому не научатся, то КоАП не поможет в борьбе с фейковыми новостями", - сказал он ТАСС.

Когда рассмотрят

Госдума уже не раз голосовала за ограничения и наказания за активность в интернете. В итоге распространенной практикой стали так называемые дела о репостах, когда обвинения в экстремизме выдвигались людям, скопировавшим чужие сообщения или картинки.

В ноябре Госдума приняла в первом чтении поправки, предусматривающее частичную декриминализацию статьи УК РФ о возбуждении ненависти, по которой в том числе заводятся уголовные дела за репосты в интернете. Смягчить наказание предложил президент Владимир Путин.

Госдума рассмотрит законопроекты о штрафах за "фейковые новости" и публикации с неуважением к обществу и государству "в неприличной форме" не раньше января, сказал журналистам председатель думского комитета по госстроительству Павел Крашенинников.

"Мы их точно не будем рассматривать до конца сессии. Законопроекты будут рассмотрены не ранее января следующего года", - сообщил он.