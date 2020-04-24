За сутки в России выявлено 5849 новых зараженных коронавирусом

За сутки новые эпизоды выявлялись в 82 регионах страны. Больше всего в Москве - 2957. В целом в столице 36 897 положительных диагнозов на COVID-19, передает "Интерфакс".

Число жертв заболевания достигло 615, за сутки скончались еще 60 человек по всей стране. Более половины всех летальных исходов зафиксировано в Москве (325).

Количество поправившихся после вируса выросло до 5568, за последние 24 часа в России полностью выздоровели 677 человек.

В мире число скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний достигло 190 тысяч 490 человек, увеличившись за сутки на 7 154, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

Всего в мире, по данным университета, на конец четверга насчитывалось 2 миллиона 708 тысяч 590 инфицированных COVID-19, рост за сутки составил 80 960 случаев заражения.

Более 100 тыс. инфицированных зарегистрировано в США - 873 137 (49 759 скончавшихся), Испании - 213 024 (22 157), Италии - 189 973 (25 549), Франции - 159 460 (21 856), Германии - 151 784 (5 404), Великобритании - 139 246 (18 738), Турции - 101 790 (2 491).

Всего в мире коронавирус зафиксирован почти в 200 странах и районах мира.

Университет Джонса Хопкинса осуществляет мониторинг ситуации с распространением коронавируса в мире на основе официальных источников соответствующих стран.