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Число заболевших коронавирусной инфекцией нового типа в РФ за сутки выросло на 5 212, сообщает оперштаб.
Koronavirusas Rusijoje
Koronavirusas Rusijoje
© Itar-Tass / Scanpix

Новые эпизоды регистрировались в 85 регионах страны. В Москве за сутки зарегистрирован 691 заболевший коронавирусом, 14 смертей и 1278 выписанных. Кроме того, в Свердловской области 178 новых случаев, в Московской области - 161, в Петербурге - 155.

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