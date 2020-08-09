Новые эпизоды регистрировались в 85 регионах страны. В Москве за сутки зарегистрирован 691 заболевший коронавирусом, 14 смертей и 1278 выписанных. Кроме того, в Свердловской области 178 новых случаев, в Московской области - 161, в Петербурге - 155.