aA
Суточный COVID-прирост в России по данным на утро воскресенья, 13 декабря, составил 28 080, сообщает оперштаб по борьбе с коронавирусом. За сутки в стране от коронавируса скончались 488 человек. Общее число жертв COVID-19 в РФ выросло до 46 941, передает "Интерфакс".
За сутки в России выявили 28 080 случаев заражения коронавирусом
© Itar-Tass / Scanpix

В Москвы зарегистрировано 6425 новых эпизодов заболевания.

Число выписанных пациентов в России, у которых ранее диагностировали коронавирус, увеличилось за сутки на 20 277. Всего уже выздоровели 2 106 235 человек. Согласно данным штаба, доля вылечившихся осталась на уровне 79,4% от общего числа заразившихся.

За весь период пандемии в России было зафиксировано 2 млн 653 928 эпизодов инфицирования вирусом. Таким образом, общее количество активных случаев в стране (общее число случаев за вычетом всех выздоровевших и всех умерших) на текущий момент составляет 500 752.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

NEWSru.com
Статьи по теме:

Разработчики вакцин от коронавируса "Спутник V" и AstraZeneca заявили о сотрудничестве (68)

Разработчики российской вакцины от коронавируса...

В России выявили 26 190 новых случаев коронавируса (4)

За последние сутки в России зафиксировали 26 190 новых...

TOP новостей

Профессор Станкунас: риск заразиться дома от близких в 10 раз выше, чем в другом окружении (117)

Профессор факультета общественного здравоохранения...

Представитель профсоюза медиков: жду, когда чиновники осознают, насколько ужасна реальность (28)

Несмотря на распространение глобальной пандемии...

Nerijus Mačiulis

После пандемии цены могут вырасти на 10 процентов: это изменит все (2)

Инфляция, которая в Литве в 2019 году достигла 2,2 процента,...

Ученый назвал причину, по которой в больницы из-за COVID-19 попадает больше людей, чем раньше (3)

Альгис Джюгис, физик Института энергетики, один из...

В Литве подтверждено 2849 новых случаев коронавируса, умерли 24 человека (11)

За минувшие сутки подтверждено 2849 новых случаев...