За сутки в России выявили 28 080 случаев заражения коронавирусом

В Москвы зарегистрировано 6425 новых эпизодов заболевания.
Число выписанных пациентов в России, у которых ранее диагностировали коронавирус, увеличилось за сутки на 20 277. Всего уже выздоровели 2 106 235 человек. Согласно данным штаба, доля вылечившихся осталась на уровне 79,4% от общего числа заразившихся.
За весь период пандемии в России было зафиксировано 2 млн 653 928 эпизодов инфицирования вирусом. Таким образом, общее количество активных случаев в стране (общее число случаев за вычетом всех выздоровевших и всех умерших) на текущий момент составляет 500 752.
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