За сутки в России от COVID-19 умерло рекордное число человек

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Число заболевших COVID-19 за сутки выросло на 8599, передает "Интерфакс" со ссылкой на российский оперативный штаб по борьбе с инфекцией. Суточный прирост новых случаев вновь упал ниже отметки в 9 тысяч.
Всего на сегодняшний день в России выявлен 344 481 случай коронавируса в 85 регионах. Больше всего новых заболевших в Москве - 2516, и это самый низкий показатель за весь май. В Московской области 862 новых заболевших, в Петербурге - 384, в Нижегородской области - 221.
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