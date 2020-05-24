За сутки в России от COVID-19 умерло рекордное число человек

Всего на сегодняшний день в России выявлен 344 481 случай коронавируса в 85 регионах. Больше всего новых заболевших в Москве - 2516, и это самый низкий показатель за весь май. В Московской области 862 новых заболевших, в Петербурге - 384, в Нижегородской области - 221.