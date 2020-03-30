За сутки в России коронавирусом заразилось больше 300 человек

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

В Москве, где больше всего заболевших, за сутки зарегистрировано 212 случаев коронавируса, 15 - в Коми, восемь - в Петербурге и семь в Подмосковье.

Новые заболевшие также есть в Бурятии, в Архангельской области, в Белгородской, Псковской, Кировской областях, Адыгее и Дагестане, во Владимирской, Ивановской, Рязанской, Вологодской, Ленинградской, Мурманской, Саратовской, Челябинской областях, Кабардино-Балкарии, Марий-Эл, Пермском и Красноярском краях, в Калужской, Липецкой, Тверской, Тульской, Калининградской, Оренбургской, Иркутской, Новосибирской областях, Калмыкии, Хакассии, а также в Ставропольском и Алтайском краях.

Большинство новых заболевших коронавирусом в Москве - молодые люди от 18 до 40 лет, уточнили в оперативном штабе. Только 43 человека из числа заболевших в последние две недели посещали европейские страны. Всего в Москве зафиксировано 1226 случаев коронавируса.

Ранее в понедельник министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что сейчас в 18 регионах 32 пациента с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии.

Накануне утром мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице России зарегистрировано уже больше тысячи заболевших коронавирусом, призвав москвичей выполнять рекомендации властей и оставаться дома.

А вечером Собянин неожиданно объявил, что в Москве фактически вводится карантин. Начиная с понедельника в целях профилактики распространения коронавируса в столице и Подмосковье вводится режим самоизоляции для всех граждан независимо от возраста.

В соответствии с указом мэра Москвы, покидать жилье разрешается только в случаях обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и иной прямой угрозы жизни и здоровью; поездок на работу, если гражданин обязан на нее ходить; совершения покупок в ближайшем работающем магазине или аптеке; выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания; необходимости вынести бытовой мусор.

Тот же режим накануне был объявлен в Московской области. В понедельник стало известно, что режим полной самоизоляции вводится в Мурманской и Калининградской областях.

Кроме того, Собянин заявил, что в ближайшие дни ("после проведения технических и организационных мероприятий") выходить из дома можно будет при наличии специального пропуска, выданного в порядке, установленном правительством Москвы.

Режим всеобщей самоизоляции не ограничивает права приезжать или уезжать из Москвы, "речь только о том, что нельзя без веской причины передвигаться по городу", пояснил мэр Москвы.

Кремль считает оправданным введение властями Москвы домашнего режима самоизоляции для жителей города и других новых ограничений из-за коронавируса, заявил ТАСС пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"В мэрии были взбешены, когда увидели по "России-24" ролики с гуляющими на шашлыках москвичами", - сказал накануне источник Би-би-си. Собянин мог не согласовать с президентом Владимиром Путиным решение о переводе москвичей на режим полной самоизоляции, рассказал Би-би-си близкий к мэрии собеседник.

Премьер Михаил Мишустин при этом назвал решение Собянина логичным продолжением политики Путина и призвал губернаторов "проработать возможность введения подобных мер в своих регионах".

Сам Собянин на заседании координационного совета при правительстве заявил, что власти Москвы с каждым днем будут ужесточать контроль за соблюдением карантина. "Мы с каждым днем будем все жестче контролировать эту ситуацию. Надеюсь, что к концу недели у нас будут информационные системы, которые позволят нам практически полностью контролировать передвижения граждан", - сказал он.

Тем временем в московской больнице в Коммунарке, специализирующейся на коронавирусе, за сутки умерли еще два человека, сообщил в понедельник главный врач Денис Проценко. У одного из них был диагностирован коронавирус. В статистику оперативного штаба эта смерть еще не попала.