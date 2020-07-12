За сутки в РФ коронавирусом заболели 6615 человек

Рекордный прирост заболевших зафиксировали в Свердловской области - там за сутки выявили 286 новых случаев COVID-19. Регион находится на пятом месте по числу заразившихся. Прирост заболевших сохраняется на том же уровне и в Ханты-Мансийском автономном округе, который на шестом месте. Там за сутки выявили 268 новых заболевших.

Скончались за сутки 130 человек с COVID-19, что стало минимальным приростом умерших от коронавируса с 29 июня. На втором месте после Москвы по числу скончавшихся от коронавируса по-прежнему находится Петербург. За последние сутки там умерли 20 пациентов с COVID-19, в столице - 27.

Вылечились за сутки еще 3615 человек. Число выздоровевших в стране за время пандемии - 501 061.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено более 23 млн лабораторных исследований на коронавирус нового типа, в том числе 322 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 277 тыс. 702 человека.