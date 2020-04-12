"В России нарастающим итогом зарегистрировано 15 770 случаев (+16,1%) коронавирусной инфекции в 82 регионах. За прошедшие сутки выписаны по выздоровлению 246 человек, за весь период - 1 045. За сутки умерло 24 пациента с коронавирусом. За весь период по России умерло 130 человек", - говорится в сообщении штаба.

Согласно данным штаба, прирост в Москве составил 1 306 человек. В общей сложности в столице зафиксировано 10 158 заразившихся. Также новые случаи зафиксированы в еще 51 регионе .

Это Московская область - 278, Санкт-Петербург - 69, Мурманская область - 61, Нижегородская область - 42, Краснодарский край - 31, Красноярский край - 25, Владимирская область - 23, Республика Мордовия - 23, Республика Башкортостан - 19, Брянская область - 18, Ивановская область - 18, Чеченская Республика - 17, Рязанская область - 16, Тамбовская область - 15, Пермский край - 15, Ярославская область - 14, Ростовская область - 14, Воронежская область - 12, Ямало-Ненецкий АО - 12, Республика Бурятия - 12, Чувашская Республика - 11, Амурская область - 11, Тюменская область - девять, Ставропольский край - восемь, Астраханская область - восемь, Ульяновская область - восемь, Республика Северная Осетия - семь, Республика Марий Эл - семь, Саратовская область - семь, Белгородская область - пять, Липецкая область - пять, Калининградская область - пять, Ленинградская область - пять, Кабардино-Балкарская Республика - пять, Волгоградская область - пять, Иркутская область - пять, Свердловская область - четыре, Забайкальский край - четыре, Костромская область - три, Тульская область - три, Вологодская область - три, Самарская область - три, Республика Саха (Якутия) - три, Карачаево-Черкесская Республика - два, Удмуртская Республика - два, Омская область - два, Республика Крым - два, Курская область - один, Кировская область - один, Курганская область - один, Приморский край - один.

За сутки выписаны 246 человек, в том числе 188 - в Москве, шесть - в Московской области, по пять - в Дагестане и Крыму.

Летальные исходы зафиксированы в Москве - 14, Московской области - четыре, Чеченской Республике - два. По одному летальному случаю зафиксировано в республиках Башкортостан и Ингушетия, Смоленской и Костромской областях.

В большинстве российских регионов действует режим всеобщей самоизоляции, гражданам рекомендуют не покидать свои дома без крайней необходимости и соблюдать дистанцию как минимум в один метр от других людей. Во всем мире выявлено как минимум 1,6 миллиона заболевших, свыше 99 тысяч из них скончались.

Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, который также ведет подсчет, заразились боле 1,77 миллиона человек, 108 902 погибли, 404 тысячи пациентов вылечились. Наибольшее число жертв - в Италии (там умерли 19 468 пациентов), за ней идут Испания, Франция, Великобритания, США, Иран, Бельгия и Китай.l