"Конечно, эта наружка незаконна, если учесть что Габышев хоть и в статусе подозреваемого по делу о призывах к экстремизму, но отпущен домой. Любой человек, который его посещает, им известен заранее - сотрудники спецслужб знают о наших прилетах раньше самого Александра. После каждой встречи Габышева вызывают на опросы", - сообщил Прянишников.

На самого шамана, по словам правозащитника, "открыто не давят", однако его сторонников заставляют уезжать из Якутии, вынуждая их родных покупать им билеты или этапируя в другие регионы после незаконных арестов.

Защита Габышева уже направила жалобы в Европейский суд по правам человека на незаконные задержания Александра Габышева и пятерых его сторонников. Сейчас аналогичную жалобу после отказа Верховного суда Якутии "Правозащита Открытки" направит по поводу блогера Сергея Попова (Тихого), освещавшего поход Габышева в Москву и арестованного на 10 суток. "Сергею назначили самый большой срок ареста и сейчас добиваются, чтобы он после освобождения покинул Якутию. Сергей отказывается, намерен остаться", - сообщил Прянишников.

В феврале адвокаты Габышева, организовавшего поход в Кремль для "изгнания Путина", подали жалобу в Европейский суд по правам человека на незаконное задержание своего подзащитного. Причиной для подачи жалобы стало задержание шамана 10 декабря 2019 года и заведенное на него административное дело о неповиновении требованию полицейского из-за того, что сотрудники МВД не смогли вручить шаману повестку. В итоге суд признал Габышева виновным и оштрафовал на тысячу рублей.

По мнению защиты Габышева, никаких законных оснований для задержания шамана и требований отдать меч у полицейских не было. "В его отношении были нарушены сразу три статьи Конвенции по правам человека: ст. 5 (право на свободу и личную неприкосновенность), так как его задержали, когда он просто шел по своим делам и никаким образом закон не нарушал, ст. 6 (право на справедливое судебное разбирательство) и ст. 18 (пределы использования ограничений в отношении прав). Важно, что задержание полицейские применили не для того, чтобы восстановить некие нарушенные им общественные интересы, а применили его репрессивно, для того, чтобы скорректировать его убеждения", - поясняет Прянишников.

По словам правозащитника, в жалобе в ЕСПЧ содержится также требование о компенсации. Сейчас Габышев, по словам юриста, находится у себя дома, и полиция пока не предпринимает попыток его задержать. В Европейский суд с жалобой на незаконное задержание 10 декабря и несправедливый суд также обратились сторонники шамана Алексей Брылев и Кирилл Мухтарулин.