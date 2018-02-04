Патриотическая акция "Россия в моем сердце" должна была начаться на Васильевском спуске у стен Кремля в полдень, однако ее участники стали собираться в центре Москвы задолго до этого.

В вестибюлях и у выходов ближайших станций метро люди стояли небольшими группами. Многие пришли на праздник организованно и на глазах у журналистов Би-би-си отмечались в списках у координаторов. Те, впрочем, торопливо убирали бумаги при виде микрофона и камеры. Чтобы выделиться из толпы, некоторые организаторы держали в руках опознавательные знаки: от флагов России до плакатов с цветами и героями мультфильма "В поисках Немо".

На улице перед Боровицкой площадью под плотным снегопадом образовалась очередь из тех, кто пытался попасть на Кремлевскую набережную. "В этот раз как-то все неорганизованно. Раньше хоть схему высылали, как и куда подходить", - жаловался мужчина средних лет своему сослуживцу.

Молодая девушка на вопрос о том, где собирается ее организация, засмеялась: "Ой, бред, у меня вообще у памятнику Владимиру место сбора, а я не знаю, как туда подойти".

Собравшихся охраняли несколько сотен полицейских, во дворах виднелись зеленые грузовики Росгвардии. В отличие от прошлых выходных, когда в центре проходили акции сторонников Алексея Навального, на массовое скопление людей силовики реагировали спокойно. Специально для митингующих в Москве перекрыли улицы Ильинка, Варварка, Москворецкая и Большая Ордынка, а также Большой Москворецкий мост и Кремлевскую набережную.

На Болотной площади и набережной у храма Христа Спасителя стояли свыше трех десятков автобусов с табличкой "экскурсия", от которых люди шли в сторону Кремля. Водители, с которыми смогла пообщаться Би-би-си, отвечали на вопросы неохотно. Один из них утверждал, что привез на экскурсию в Третьяковскую галерею тульских школьников.

Некоторые участники митинга рассказали Би-би-си, что им действительно "помогли" добраться до Красной площади из Подмосковья. "Нас организованно из Воскресенска на автобусе привезли. Мы студенты", - рассказали два молодых человека у самой сцены на Васильевском спуске. Юноши отметили, что согласись пойти на акцию добровольно и им за участие ничего не обещали. На вопрос о том, давно ли они хотели посетить концерт Олега Газманова, студенты ответили смехом.

"Мешанина из всего, что попалось под руку"

Саму акцию в центре организовала Общественная палата. Формально праздник был посвящен одновременно российским олимпийцам, которых допустили на Игры в Южной Корее, и 75-летию Сталинградской битвы. За несколько дней до начала акции ее в соцсетях начали рекламировать известные российские спортсмены. Тем не менее в официальной группе праздника "ВКонтакте" о своем желании прийти в центр Москвы заявили всего несколько сотен человек.

Большинство опрошенных Русской службой Би-би-си сказали, что узнали о празднике из интернета или на работе. "Но и сарафанное радио тоже никто не отменял", - отметила одна из участниц.

Неформально же за мероприятие, которое прошло в самом центре столицы на Красной площади, отвечали кремлевские кураторы.

По словам близкого к администрации президента собеседника Би-би-си, не уполномоченного давать комментарии СМИ, неофициально организацию и проведение патриотического слета курировало управление по общественным проектам, подчиняющееся первому замруководителя администрации президента Сергею Кириенко. Именно его СМИ называли ответственным за проведение президентской кампании Владимира Путина.

Член Высшего совета "Единой России", политолог Дмитрий Орлов считает, что праздник не имел прямого отношения к выборам президента, но при этом имел цель консолидировать те общественные группы, которые поддерживают президента и действующую власть - "путинское большинство в самом широком понимании".

Политолог Федор Крашенинников обратил внимание на то, что в предыдущие годы митинги-концерты в честь годовщины Сталинградской битвы ни в Москве, ни во многих других городах не проводились: "Пять лет назад в год 70-летия ничего такого масштабного не было".

"Митинг не имеет никакого отношения ни к Олимпиаде, ни к годовщине Сталинградской битвы. Просто все возможные поводы используются для агитации за Путина, - считает Крашенинников. - Никакого другого смысла, кроме демонстрации оппозиции и всему миру, что у Путина большой уровень поддержки, в этом нет. Мешанина из всего, что попалось под руку".

Акции в субботу проходили не только в Москве, но и других российских городах. Согласно оценкам МВД, в Екатеринбурге на митинг вышли 8 тысяч человек, в Махачкале - около 5 тысяч, а в Грозном - 170 тысяч человек. Власти Краснодарского края сообщили, что в регионе в акциях в поддержку российских спортсменов поучаствовали больше 90 тысяч человек. Всего по стране на патриотические митинги-концерты вышли более 520 тысяч человек, рассказала представитель МВД Ирина Волк.

"Время присутствия закончилось"

Когда до официального начала концерта, в котором участвовали Олег Газманов, Зара, Нюша и другие звезды российской эстрады, оставалось полчаса, плотная толпа людей во всю ширину Кремлевской набережной уже уверенно шагала в сторону выхода.

Некоторые участники признавались, что оказались у Красной площади уже в начале одиннадцатого - то есть за два часа до праздника. Ответить, зачем они пришли на акцию так рано, многие затруднились.

"Погода сегодня нехорошая, мы уже сильно промокли", - пожаловалась одна из участниц. "У нас уже время присутствия здесь закончилось", - ответили на бегу двое студентов и быстро скрылись в пелене снегопада.

Непогодой свое желание уйти пораньше объяснила и пара москвичей с четырьмя российскими флагами. "Мы из дома принесли, а остальные взяли у соседей", - неуверенно объяснила женщина, откуда у них такое количество триколоров.

Другие и вовсе объясняли, что не уходят с Васильевского спуска, а просто хотят погреться, выпить чаю или сходить в туалет. Не все смогли ответить на вопрос о теме мероприятия - например, один юноша предположил, что у Кремля отмечают День России. "Ой, а я забыла, но наш руководитель Галина Васильевна точно знает", - смеялась другая участница.

Многие при этом охотно рассказывали Би-би-си о желании поддержать российских олимпийцев, вспомнить памятные даты войны и поддержать российского президента Владимира Путина.

"Лично я пришла по зову сердца, молодой человек. Я за Крым! Я сразу на все вопросу ваши отвечу! Я за Путина, я за Россию!", - эмоционально отвечала на незаданный вопрос корреспонденту Би-би-си пенсионерка.

Учитель одной из московских школ Елена, пришедшая к Кремлю с коллегой, призналась, что тоже поддерживает курс Владимира Путина, но не видит в будущем чего-то особенно радужного: "Это не будет какой-то резкий рывок. Может быть Путину виднее, но я вижу, что мы быстрыми темпами не сможем продвигаться".

"Мы очень любим Владимира Путина и действительно страшно представить, что он уйдет. Но я уверена, что Россия - великая и огромная страна и мы найдем нового лидера", - обеспокоенно рассказывала многодетная мать, которая пришла на Васильевский спуск в составе организованной группы от района Отрадное.

"Навальному не разрешают - это его вина"

О том, что неделю назад власти Москвы запретили проводить массовую акцию в центре сторонникам Навального, некоторые из участников даже не знали. Однако были и те, кто высказался в пользу оппозиционера.

"Все имеют на это право, мы же в свободной стране живем. Наверное, надо разрешить", - сказала Би-би-си женщина средних лет. Представитель организации "Боевое братство" Руслан в то, что оппозиционеру могли запретить митинг, не поверил: "Не может быть такого, чтоб ему не разрешали. Разрешают всем. Если ему не разрешают, это его вина".

С Русланом согласилась и другая участница митинга: "У нас демократия в стране. Я считаю, если человек хочет, то все возможно. Ксении Собчак же никто не мешает!"

Тематика праздника Олимпиадой и войной не ограничилась. Участникам продемонстрировали снятый под драматичную мелодию ролик о достижениях России в Сирии и напомнили о том, что Владимир Путин объявил 2018-й годом волонтера.

А глава Общественной палаты Валерий Фадеев рассказал собравшимся о санкциях, которые, по его словам, для России как "булавочные уколы": "Высшая справедливость всегда на стороне России… Мы будем сильными и свободными во веки веков!".

Помимо обычных граждан в празднике принимали участие и патриотические организации: у сцены стояли люди со знаменам Общероссийского национального фронта, Национально-освободительного движения, "Единой России", "Молодой гвардии".

Согласно оценке МВД Москвы, всего на митинг пришло 60 тысяч человек. По оценке корреспондентов Би-би-си, к концу концерта, который продлился час, на Васильевском спуске оставалось не больше 5-6 тысяч человек, а общее число участников вряд ли превысило 25 тысяч.