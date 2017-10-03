Согласно оглашенным в суде материалам дела в отношении оппозиционера, Навальный неоднократно через различные интернет-ресурсы "призывал граждан к участию в несогласованном с органами исполнительной власти мероприятию по адресу Нижний Новгород, площадь Маркина 29 сентября 2017 года", что формирует состав административного правонарушения.

Между тем защита оппозиционера уже сообщила о намерении обжаловать решение суда об аресте. "Да, мы обжалуем постановление в апелляционной инстанции", — сказал "Интерфаксу" адвокат оппозиционного политика Вадим Кобзев. В ходе процесса Навальный выражал журналистам уверенность в том, что получит штраф, а не арест, отмечает агентство.

Сам Навальный отверг все обвинения в административном правонарушении и попросил прекратить производство по делу. "Я имею право и заявил, что хотел бы быть президентом России, в связи с чем я открыл много штабов по всей стране, где выступаю со своей предвыборной кампанией. Такую заявку мы подали в Нижнем Новгороде, где нам утвердили место проведения согласованного митинга, однако позже администрация города отозвала свое согласование", — пояснил оппозиционер.

Навальный подчеркнул, что процедура отзыва согласования не предусмотрена законом. "Местная администрация сказала, что площадка, которую мы выбрали, занята и предложила на выбор несколько других мест. Мы согласились с одним из вариантов и отправили администрации соответствующее уведомление. Дальше случилась странная вещь: администрация заявила, что она отзывает согласование — хотя такой вещи, как отзывание, в законодательстве нет, она невозможна юридически", — пояснил основатель ФБК.

Также Навальный обратил внимание, что в протоколе обвинения содержалась фотография поста в Facebook, который он не писал. "В полиции мне предъявили непонятный протокол о совершении правонарушения с фотографией поста в "Фейсбуке" с жареной курицей, который даже не я писал. Я считаю, что это связано с моей политической деятельностью, и с тем, что то, чем занимаюсь, не нравится властям", — заключил подсудимый.

В ходе заседания защита Навального просила приобщить к материалам дела заявление о признании незаконным действия ряда должностных лиц, вынесших постановление в отношении оппозиционера, а также допросить в качестве свидетелей сотрудников полиции, составивших рапорт в его отношении, сообщает ТАСС. "Составление протокола об административном правонарушении является незаконным, как и одиннадцатичасовое задержание Навального", — отметила адвокат Ольга Михайлова. "За время задержания Навальный не был обеспечен питанием и водой", — добавила защитник.

Также Михайлова просила суд исключить из административного дела ряд доказательств вины Навального. "В качестве доказательств сотрудниками полиции был приобщен акт проведения оперативно-разыскного мероприятия с таблицами, которые не могут быть приобщены согласно закону", — отметила адвокат.

Инспекторы, участвовавшие в задержании Навального и составлении протокола в отношении оппозиционера, не явились на заседание суда.

Навальный был задержан утром 29 сентября на выходе из своего дома. Оппозиционер собирался ехать в Нижний Новгород, где у него был запланирован митинг, который местные власти посчитали незаконным.

В тот день основатель ФБК провел в ОВД около 10 часов без протокола обвинения. В конце дня ему все же было предъявлено обвинение по ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ (повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования). После этого Навального выпустили из ОВД.