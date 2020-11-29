За последнюю неделю ноября в России выявили почти столько же случаев коронавируса, сколько за весь сентябрь

За неделю в стране выявили почти столько же заболевших, сколько за весь сентябрь. Кроме того, количество выявленных случаев на 10,1% превысило показатели прошлой недели.

Всего в России зарегистрировано 2 млн 269 316 случаев заражения коронавирусом. Таким образом, общее количество активных случаев в стране (общее число случаев за вычетом всех выздоровевших и всех умерших) на текущий момент составляет 468 332.

Также в РФ отмечен максимум по новым случаям COVID-19: по данным на 27 ноября, суточный прирост составил 27 543 заболевших. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом за сутки возросло до 2 269 316.

Поставлен и новый рекорд по количеству выздоровевших: 27 296 человек были выписаны по выздоровлению по данным на 28 ноября.

В Москве суточный COVID-прирост составил 6798. По данным штаба, 11,2% среди заболевших в Москве - дети, 42,8% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 30,7% - от 46 до 65 лет, еще 11,6% - от 66 до 79 лет. Также 3,7% среди заболевших - люди старше 80 лет. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица, как утверждается, "уже находятся под медицинским наблюдением".

В Петербурге отмечен суточный прирост в 3701 человек. Новые эпизоды регистрировались в 85 регионах страны. В Подмосковье 1 069 заболевших за сутки, 471 - в Нижегородской области, 414 - в Карелии, 381 - в Свердловской области, 374 - в Архангельской области, 335 - в Красноярском крае, 330 - в Ростовской области, 329 - в Хабаровском крае, 324 - в Воронежской области, 301 - в Вологодской области. В остальных субъектах менее 300 случаев.

За сутки в стране скончались 459 человек, общее число жертв достигло 39 527. При этом условная летальность нового заболевания по итогам недели почти не изменилась, увеличившись с 1,73% до 1,74%.

Поправились и выписаны 1 млн 761 457 человек, в том числе 21 987 пациентов за сутки. По данным штаба, доля вылечившихся второй день составляет 77,6% от общего числа заразившихся (увеличившись с 76,4% на прошлой неделе) .

В частности, за сутки были выписаны по выздоровлению 1 835 пациентов в Санкт-Петербурге, 635 - в Московской области, 495 - в Архангельской области, 451 - в Нижегородской области, 402 - в Якутии.