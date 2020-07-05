За последние сутки в России коронавирусом заразились 6736 человек

У 29,8% пациентов не было клинических проявлений болезни. Нарастающим итогом в России зарегистрировано 681 251 случай коронавирусной инфекции, умер 10 161 пациент (134 - за сутки), выздоровели 450 750 человек (3 871 - за сутки). Общее количество активных случаев в стране (за вычетом всех выздоровевших и всех умерших) на текущий момент составляет 220 340.
В Москве зарегистрированы 650 новых случаев COVID-19 за сутки. Умерли 24 пациента, выздоровел 561 человек. Темп прироста составляет 0,3% - по этому показателю столица находится на втором месте в России, уступая только Чукотке, где темп равен нулю.
С момента открытия городских пространств в Москве 23 июня количество новых заболевших сократилось почти на 40%, а c момента завершения режима самоизоляции 9 июня - на 59%, напомнили в воскресенье в столичном оперштабе.
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