Инцидент произошел 25 мая 2018 года. Как сообщали в пресс-службе Третьяковской галереи, один из посетителей прорвался в зал Репина сквозь группу сотрудников музея, которые проводили осмотр залов перед их закрытием, и нанес по застекленному полотну картины несколько ударов металлической стойкой ограждения. В результате полотно получило серьезные повреждения.

На следующий день полиция задержала подозреваемого в порче картины.

37-летнему Подпорину было предъявлено обвинение по уголовной статье об "уничтожении или повреждении объектов культурного наследия, совершенном в отношении особо ценных объектов культурного наследия народов РФ".

Гособвинение просило суд назначить ему наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии общего режима. Прокурор отмечал, что поскольку Подпорин не интересовался искусством и живописью, то его поступок следует трактовать как "обычное варварство".

Защита Подпорина, в свою очередь, просила переквалифицировать его действия по более мягкой статье о "повреждении объектов культурного наследия" и назначить ему наказание, не связанное с реальным лишением свободы.

Адвокат Подпорина также заявила ходатайство о проведении комплексной судебно-психиатрической экспертизы обвиняемого, однако судья его отклонил.

После оглашения приговора во вторник адвокат Анна Лубягина сказала РИА Новости, что считает приговор несправедливым и намерена его обжаловать.

"Выпил 100 грамм водки... вот и накрыло"

Сам Подпорин сразу после задержания признался, что набросился на картину под воздействием алкоголя. "Приехал посмотреть на нее. В восемь вечера зашел, уже хотел было уходить, в буфете выпил 100 грамм водки и чего-то… Водку не пью, вот и накрыло", - говорил он на видео, распространенном МВД России.

Позднее на судебном заседании Подпорин утверждал, что совершил такой поступок, поскольку картина Репина "оскорбляет чувства верующих, православных и вообще всех в России".

Представитель прокуратуры сообщал в Мосгорсуде, что причиненный картине ущерб составляет не менее 30 млн рублей при стоимости полотна в 730 млн рублей.

Директор "Третьяковской галереи" Зельфира Трегулова в интервью "Российской газете" отмечала, что речь идет о колоссальном ущербе, нанесенном "не только по полотну и по искусству Репина, но и по русскому искусству в целом".

В ноябре 2018 года вице-премьер России Ольга Голодец сообщила, что к финансированию восстановления картины удалось привлечь частного инвестора.

Картина Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года" была приобретена в 1885 году основателем Третьяковской галереи московским купцом Павлом Третьяковым у автора с передвижной выставки.

Художник начал работать над произведением в 1882 году, вдохновившись музыкой Николая Римского-Корсакова и впечатлившись современной европейской живописью. Также создание картины стало реакцией на события, связанные с гибелью императора Александра II и казнью народовольцев.

В 1913 году душевнобольной Абрам Балашов нанес ножом три вертикальных пореза холста. После сложной реставрации, в которой участвовал сам Илья Репин, картина находится под наблюдением, а с 1927 года постоянно хранится под стеклом.