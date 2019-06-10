"За одну и ту же фразу привлекаете!" Соратника Навального снова арестовали

20 суток назад Волкова - ближайшего соратника Навального, который занимается предвыборными кампаниями - арестовали за нарушение организации митинга. Речь шла о давнем событии - митинге 9 сентября 2018 года в Москве. В понедельник утром он должен был выйти на свободу - но прямо из спецприемника его увезли в ОВД.

Около двух часов Волков не мог сообщить товарищам, где он - оба его телефона сели и не заряжались.

Позже он догадался разобрать телефоны и обнаружил в обоих аппаратах вклеенные кусочки скотча, которые мешали батареям работать. В отделении полиции ему оформили новый протокол о правонарушении и снова повезли в суд - там Волков оказался без шнурков в кедах и с двумя сумками вещей, которыми он пользовался под арестом.

Теперь Волкова судили по редкой статье 20.2.3 Кодекса об административных правонарушениях - по ней наказывают организатора митинга за то, что он не проинформировал о том, что митинг несогласован.

Поскольку судебной практики по этой статье нет, защитники Волкова просили три рабочих дня на ознакомление с делом. На это время Волкова полагалось отпустить домой.

"Это первое в России дело по 20.2.3, так что требования моих защитников обоснованны", - заявил в суде соратник Навального.

Судья Ольга Затомская дала им только 15 минут.

Затомская - прежняя фамилия Боровкова - стала известна в среде политических активистов еще в 2010 году, когда она арестовала на 15 суток Бориса Немцова после акции 31 декабря на Триумфальной площади (по тем временам это было суровое решение).

Арестованные судьей Боровковой несколько лет назад уже дошли до Европейского суда по правам человека, в Страсбурге признали ее решения незаконными.

В чем обвиняют Волкова



9 сентября 2018 года команда Навального организовала митинги против пенсионной реформы по всей стране. Митинг в Петербурге городские власти сначала согласовали, но потом отозвали согласование, объяснив это прорывом трубы. Организаторы заявили, что трубу прорвало в стороне от площади и что это не помешает акции.

Волкова обвиняют в том, что он продолжал призывать на этот митинг, а не проинформировал общественность о том, что митинг все-таки не согласован. Тогда в Петербурге разогнали протестующих, около 500 человек были задержаны.

В вину Волкову вменяют прямую трансляцию, которую тот вел на канале "Навальный.Live" в YouTube. Тогда он рассказывал про все города, где проходят митинги - всего их было около сорока.

Трансляцию Волков вел, находясь в Вильнюсе. При этом Кодекс об административных правонарушениях распространяется только на территорию России, применять его нормы нельзя, считают сторонники Навального.

"Перешел ты дорогу в Лондоне в неположенном месте - а тебя в Москве за это накажут", - пошутил директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов.

Во-вторых, обычно сроки административных правонарушений складываются, добавил Жданов: "То есть, если на меня сейчас составить протоколы по восьми городам, мне все равно можно дать только 15 суток".

"Вызывает удивление то, каким образом это задержание совпало по времени с окончанием моего ареста, - заявил сам Волков, выступая в суде. - Капитан Бандура, который составлял на меня протокол 20 суток назад, писал в нем: мол, я нашел в интернете трансляцию, увидел, что там Волков призывает на митинги, понял, что это незаконно. А через 20 суток он решил снова посмотреть запись и снова увидел там правонарушение - уже по митингу в Петербурге. Сколько раз еще он посмотрит видеозапись?"

В-третьих, по закону запрещено дважды наказывать за одно и то же, но против Волкова используют одно и то же доказательство - трансляцию о митингах, находя в ней новые и новые нарушения.

"На фразах, которые мне инкриминируются, я говорил: самое важное сейчас - это митинги в Москве и Санкт-Петербурге. То есть вы меня сейчас буквально за одну и ту же фразу привлекаете!" - обратился Волков к судье.

Также он заметил, что его деятельность в тот день носила журналистский характер. "Я освещал важное событие, митинги против пенсионной реформы, рассказывал в эфире о том, что происходит. Эта деятельность бесконечно далека от организации митингов", - сказал Волков в суде.

Его адвокаты подчеркнули, что Волков не мог знать, что организаторам митинга в Петербурге прислали письмо, отменив согласование акции. Сам же Волков настаивал, что отозвать согласование митинга по закону просто нельзя - в законе просто нет такой опции.

Что дальше?



Волков и его защитники предполагают, что на протоколе за акцию в Петербурге полиция не остановится. В деле есть справка МВД, где указано, что больше всего задержаний было на митингах в восьми регионах: кроме Москвы и Петербурга упоминаются Челябинская область, Татарстан, Ставрополь, Свердловская область, Краснодарский и Пермский край.

Волков ожидает, что после отбытия очередного срока ареста будут появляться новые и новые протоколы - уже за призывы на митинги в других городах. 9 сентября по этим правонарушениям истечет срок давности, но даже в этот день Волкова будут иметь право посадить еще на 15 суток.

Волков уверен, что таким образом силовики не дают ему работать на кампании в Мосгордуму, куда выдвигаются многие из сторонников Навального, и координировать муниципальную кампанию в Петербурге.

"Я занимался тем, что готовил к запуску процедуру сбора подписей, - сказал журналистам Волков, имея в виду выборы в Мосгордуму. - Это все сделано, чтобы помешать моей работе: ко мне раз в день может приходить защитник, приносить письма - я на них отвечаю и таким образом продолжаю выполнять часть своих функций, но гораздо меньшую, чем на свободе".

"Но нельзя сказать, что там все от меня зависит - все работает, у нас прекрасная команда", - добавил он.

Волков был уверен, что его повторно арестуют. "В тот же номер заеду, для некурящих", - шутил он в коридоре суда. И получил 15 суток ареста.