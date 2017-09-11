"За Матильду гореть": у офиса адвоката Учителя подожгли две машины

По информации адвоката, автомобили подожгли около 05:30 мск. Он рассказал «Фонтанке», что поджигателей было трое, на них были маски. Офис Добрынина в Москве находится в Староконюшенном переулке. В результате инцидента никто не пострадал.

Чьи были машины, не уточняется. Блогер Илья Варламов пишет, что один из подоженных автомобилей принадлежал адвокату Добрынину. Он сам в комментарии «Фонтанке» сообщил, что в связи с инцидентом задаст вопросы депутату Госдумы Наталье Поклонской.

В беседе с «Говорит Москва» он сообщил, что среди подоженных автомобилей его машины не было и в результате поджога пострадали случайные жители города.

В конце августа студию Учителя в Петербурге забросали бутылками с зажигательной смесью. Полиция завела дело о хулиганстве. При этом сама Поклонская отказалась считать своими сторонниками тех, кто стоит за нападением на киностудию.

В начале сентября в Екатеринбурге мужчина на УАЗе врезался в кинотеатр в центре города, после чего поджег автомобиль. Впоследствии он объяснил, что выступал против планов показывать в этом кинотеатре фильм «Матильда».

Против картины Учителя, которая выйдет на экраны в конце октября, активно выступает депутат Госдумы Наталья Поклонская. По ее мнению, фильм оскорбляет память последнего российского императора Николая II, которого Русская православная церковь признала мучеником.