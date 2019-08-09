Блогер напомнил об административных арестах студентов, жестоком поведении полицейских на митингах и задержаниях по делу о массовых беспорядках. Дудь также упомянул случай с российским дизайнером Константином Коноваловым, которому сломали ногу перед началом акции 27 июля. К такому положению, по его мнению, привела политическая "инертность" современного общества.

Видеоблогер также прокомментировал высказывание мэра Москвы, который поддержал действия полиции. Сергей Собянин "оторван от жизни людей". "Жернова такой стабильности - штука, которая рано или поздно начнет перемалывать всех", - написал он.

Юрий Дудь пообещал выйти на митинг 10 августа и заявил, что будущее страны зависит от количества неравнодушных к нынешней ситуации людей: "Чем больше нас, тем больше шансов, что когда-нибудь граждан России перестанут бить шпалой по лицу".

Акция за честные выборы

3 августа в Москве состоялась несанкционированная акция, участники которой выступали за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму, а также протестовали против массовых задержании во время митинга "За честные выборы!", прошедшего 27 июля. Полиция и Росгвардия жестко подавили обе акции. По разным данным, было задержано от 2000 до 2500 человек, включая журналистов и иностранных туристов, десятки людей были избиты.

Новая протестная акция состоится 10 августа на проспекте Сахарова в 14:00, некоторые политики призвали продолжить его "гуляниями" в центре Москвы.