Российский журналист Юрий Дудь откликнулся публикацией в своем фэйсбуке на пресс-конференцию премьер-министра России Дмитрия Медведева и оглашение приговора 21-летнему блогеру Егору Жукову.
© Itar-Tass / Scanpix

"Самое бескомпромиссное мероприятие недели — сегодняшняя пресс-конференция премьер-министра России. На взгляд лоха (то есть мой) все выглядело так: новый формат (в четыре раза больше журналистов, чем обычно) –> много модных и узнаваемых лиц –> Медведева подсвечивают для молодежи –> потому что стареть этой молодежи придется вместе с ним — или премьером, или опять президентом.

Не знаю, покорил ли кого-то Медведев, но если — да, на месте всех покоренных я бы подождал до утра. В пятницу 6 декабря — где-то между 10:00 и полуднем — российское государство сделает официальное заявление о том, что ждет любого неравнодушного и инициативного молодого человека в ближайшее время.

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Именно в пятницу Кунцевский суд Москвы огласит приговор Егору Жукову — 21-летнему студенту Высшей школы экономики. На протяжении многих месяцев на своем ютуб-канале Жуков рассказывал о преимуществах МИРНОГО протеста и — опа! — стал экстремистом. Прокуратура попросила суд приговорить Жукова к четырем годам лишения свободы", — написал Дудь.

Полностью запись выглядит так:

rus.delfi.ee

Россия

Юрий Дудь: Медведева подсвечивают для молодежи, потому что стареть этой молодежи придется вместе с ним

Российский журналист Юрий Дудь откликнулся...

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