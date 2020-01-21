Владимир Путин поблагодарил Юрия Чайку за работу в качестве генпрокурора и обратил его внимание на сохраняющиеся проблемы в СКФО. "Там еще очень много вопросов в социальной сфере - это и выше, чем в среднем по стране, уровень безработицы, коррупционные проявления, к сожалению, имеют место быть, что напрямую влияет на уровень жизни и доходов граждан", - сказал Путин. Его слова приводит ТАСС.
Он отметил, что в СКФО есть и другие проблемы, в том числе в регионе сохраняют актуальность вопросы борьбы с терроризмом. "Там, конечно, нужен человек такого уровня, как вы, и с такими знаниями и опытом работы, как у вас. Уверен, у вас получится", - напутствовал президент Чайку.
Кандидат на пост полпреда в ответ заявил, что уделит внимание "вопросам жизни в регионе", пишет "Коммерсант".
Предложение отправить Чайку в СКФО прозвучало во время встречи президента с бывшим генпрокурором и зампредседателя СК РФ Игорем Красновым, который в понедельник был выдвинут на пост генпрокурора РФ. Указ о назначении Юрия Чайки полпредом пока не подписан.
Владимир Путин отметил позитивные итоги работы генпрокуратуры в последние годы под руководством Юрия Чайки, в том числе - в надзоре за соблюдением законодательства в социальной сфере, в борьбе с коррупцией. "Прошу вас сохранить эту тенденцию", - попросил президент Краснова.
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, после одобрения кандидатуры Краснова на пост генпрокурора двумя профильными комитетами палаты представление будет рассмотрено на заседании Совфеда 22 января.
Отметим, что утверждение Путина об успехах Юрия Чайки в борьбе с коррупцией выглядит, по меньшей мере, спорным. Дело в том, что Чайка для многих давно стал своеобразным символом коррупции, который обыгрывается даже в интернет-мемах. В 2015 году Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального выпустил большое расследование о бизнесе и активах сыновей генпрокурора - Артема и Игоря Чайки. Сотрудники фонда выяснили, что Артем, чьи фотографии практически невозможно найти в интернете, владеет гостиницами Pomegranate и Potidea Palace Hotel на греческом полуострове Халкидики. Один только ремонт Pomegranate стоит от 25 до 29 млн евро. В документах на эту гостиницу Чайка назван "резидентом Швейцарии". У сына генпрокурора обнаружилась там недвижимость.
ФБК также узнал, что у Артема Чайки есть вилла на берегу моря в Халкидики с видом на гору Афон. Кроме того, Фонд заподозрил Чайку в незаконном захвате Верхнеленского пароходства, госпредприятия в Иркутской области, и выведении из госсобственности "как минимум 12 судов класса "река - море". США в 2017 году внесли Артема Чайку в санкционный "список Магнитского".
Также в расследовании фигурирует Ольга Лопатина, бывшая жена заместителя генпрокурора Геннадия Лопатина, которая, как оказалось, была соучредителем ООО "Сахар Кубани" вместе с Натальей Цеповяз и Анжелой-Марией Цапок - женами лидеров "кущевской" банды. Еще одним партнером Лопатиной оказалась жена бывшего начальника управделами Генпрокуратуры Надежда Староверова. Ее супруга Алексея Староверова отстранили от должности, когда выяснилось, что в принадлежащем его родственникам доме в качестве охраны и прислуги работали члены "банды ГТА". Также в доме нашли склад оружия и боеприпасов.
Отдельная часть расследования посвящена младшему сыну генпрокурора Игорю Чайке, зарабатывающему на господрядах по всей стране. Он также является владельцем самой известной мусорной компании в России "Хартия".
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