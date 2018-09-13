Юлия Навальная опубликовала ответ в "Инстаграме". В посте говорится, что она считает вызов на дуэль прямой угрозой Алексею Навальному и своей семье. "Единственное чувство, которое я испытываю к Золотому — презрение", — пишет она.
Она называет главу Росгвардии трусом и отмечает, что он опубликовал обращение к Навальному, пока тот отбывает арест в изоляторе и не может на него отреагировать. "Он — трус, потому что так и не ответил ни на одно из обвинений в коррупции, выдвинутых ФБК и подкрепленных железными доказательствами", — пишет Навальная.
Юлия Навальная обвиняет Золотова в том, что у него есть "целая армия для защиты личных интересов своих хозяев и себя", которая существует на налоги россиян. Навальная отмечает, что не боится угроз Золотова, поскольку, как она пишет, обыски, аресты и угрозы стали обыденностью для ее семьи. "Я их не боюсь. И всех призываю не бояться. Вот мой ответ. А Алексей ответит, когда выйдет", — пишет Юлия.
Руководитель Росгвардии Виктор Золотов 11 сентября опубликовал видеоролик, в котором вызвал Алексея Навального на дуэль и пообещал сделать из него "сочную отбивную".
Поводом для этого он назвал расследования Фонда борьбы с коррупцией Навального и "оскорбительные, клеветнические измышления", которые оппозиционер якобы допустил в адрес его семьи. "Я просто вызываю вас на поединок — на ринг, татами, куда угодно, где обещаю сделать из вас хорошую сочную отбивную", — сказал Золотов.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не расценивает заявления Золотова как угрозы.
Последнее расследование ФБК о госзакупках Росгвардии, касающихся продуктов питания, было опубликовано 23 августа 2018 года. В нем говорилось, что Росгвардия закупает продукты по завышенным ценам. В ведомстве утверждали, что расследование неверно и не учитывает сезонность и качество продуктов.
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