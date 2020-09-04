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Супруга Алексея Навального Юлия, находящаяся в Берлине рядом с госпитализированным мужем, после недельного перерыва опубликовала пост в Instagram. Накануне правительство Германии объявило, что лаборатория фармацевтики и токсикологии Вооруженных сил страны обнаружила в организме Навального следы боевого отравляющего вещества нервно-паралитического действия из группы "Новичок". А в клинике Charité отметили признаки улучшения в состоянии политика, хотя оно и остается серьезным.
Aleksejaus Navalno žmona Julija
Aleksejaus Navalno žmona Julija
© AFP / Scanpix

"Алексей обязательно поправится, и мы снова будем смеяться над ним и ныть всей семьей, что не хотим фотографироваться для его инстаграма тысячу раз в день. А государственные террористы так и останутся со своим новичком, заедая его рафаэлкой. И всегда будут жить с этим, сколько бы лет они не стояли со свечкой на Пасху в храме", - написала Юлия Навальная (орфография и пунктуация авторские).

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О том, что впавшему в кому Навальному помогла бы вовремя съеденная "рафаэлка" или ложка сахара, 21 августа написала главный редактор МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян, предположив, что у оппозиционера "запущенная форма гипогликемии", при которой резко падает уровень сахара в крови.

"У меня бывает такое, когда очень долго не ем. Вдруг ледяной пот градом, дрожь, дикая слабость и понимаешь, что уходишь. Спасает только быстро принятая глюкоза. Дали бы ему в самолете ложку сахара, ничего бы не было. Я вожу с собой рафаэлку. Потому что врачи давно мне подробно объяснили, что если во время приступа срочно не съесть что-то сладкое, дальше обморок и кома", - заявила Симоньян.

Российские власти по-прежнему не считают произошедшее с Навальным отравлением. В Кремле после заявления правительства об обнаружении следов "Новичка" в организме оппозиционера, заявили, что пока не могут на это "квалифицированно отреагировать". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что до эвакуации Навального в Германию следов отравляющих веществ в его организме не было выявлено. В российском МИДе заявления правительства Германии назвали бездоказательными.

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