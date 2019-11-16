YouTube заблокировал расследование соратников Навального о депутате Госдумы

Краснодарский штаб Навального еще в конце октября опубликовал расследование об Александре Ремезкове - в нем были показаны резиденции и дворцы, раскрыты мошеннические схемы.
Aleksejus Navalnas
© AP / Scanpix

Сервис YouTube заблокировал расследование о бывшем вице-губернаторе Краснодарского края, депутате Госдумы Александре Ремезкове, подготовленное краснодарским штабом оппозиционера Алексея Навального. Об этом в субботу, 16 ноября, сообщил штаб Навального в Краснодаре, отметив, что при попытке просмотра видео появляется предупреждение о том, что видео было заблокировано из-за жалобы, поданной в связи с нарушением конфиденциальности. То же предупреждение появляется при попытке посмотреть видео с территории Германии.

Статьи по теме:
Российский оппозиционный политик Навальный находится в Вильнюсe  (92)
У Навального и других российских оппозиционеров отсудили 3,4 млн рублей по иску ГБУ "Автомобильные дороги"  (6)

Координатор штаба Дмитрий Свитнев сообщил, что YouTube не уведомил их о жалобе. "Мы пишем апелляционное письмо в YouTube с целью разъяснения конкретных причин удаления", - цитирует его издание "Медиазона". По словам Свитнева, в фильме показаны также документы из уголовного дела Ремезкова, анонимно присланные оппозиционерам на "черный ящик".

В частности, в опубликованном еще в конце октября расследовании о Ремезкове показаны принадлежащие ему и его семье резиденции, земельные участки, раскрыты его связи с аферами вокруг продажи земельных участков у моря. Избегать ответственности за преступления, по данным авторов расследования, помогала Ремезкову его связь с главой Следственного комитета РФ Александром Бастрыкиным. "Мы считаем, что фактов, приведенных в этом расследовании, достаточно для того, чтобы возбудить не одно уголовное дело. Штаб просит читателей помочь нам с распространением этого материала", - говорится в расследовании краснодарского штаба.

На запрос краснодарского сетевого издания "Свободные медиа" в Госдуму, запланировано ли внутреннее расследование по вскрывшимся фактам, из российского парламента было получено письмо без четкого ответа на поставленный вопрос, но с припиской: "В Вашем запросе не затрагиваются вопросы о деятельности Государственной Думы".

Deutsche Welle
Статьи по теме:

По всей России проходят обыски в штабах Алексея Навального (6)

Обыски в штабах оппозиционера Алексея Навального и...

Россия

В Берлине вручили журналистские премии Дудю и Голунову

Открытая Россия" в условиях "уничтожения журналистики...

YouTube заблокировал расследование соратников Навального о депутате Госдумы

Краснодарский штаб Навального еще в конце октября...

Глава РУСАДА призвал к кардинальным изменениям в российском спорте (3)

В российском спорте ничего не изменится, если не уйдет...

Россия вернет Украине корабли, захваченные в Керченском проливе (116)

Переговоры о возврате кораблей находятся уже на...

Жириновский предложил Лукашенко "стать Богданом Хмельницким" и "воссоединить Русь и Беларусь" (18)

Лидер Либерально-демократической партии России...

TOP новостей

"Проект века": проблем с парковкой возле клиник Каунаса больше не будет (8)

Найти место рядом с клиниками Каунаса в час-пик -...

В Литве работает приносящий миллионы "бизнес": люди верят, что разбогатеют (26)

Киберпространство - отличная среда для преступников,...

Необычно теплый ноябрь еще удивит: долгосрочные прогнозы на этот месяц (1)

Оставшиеся недели ноября будут радовать необычно...

СМИ: предлагается прекратить финансирование частных школ (38)

Предлагается сократить государственное...

Члены Сейма уже израсходовали 85% средств на командировки в этом году (5)

В этом году членам Сейма и сопровождающим их лицам на...