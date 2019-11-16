YouTube заблокировал расследование соратников Навального о депутате Госдумы

Сервис YouTube заблокировал расследование о бывшем вице-губернаторе Краснодарского края, депутате Госдумы Александре Ремезкове, подготовленное краснодарским штабом оппозиционера Алексея Навального. Об этом в субботу, 16 ноября, сообщил штаб Навального в Краснодаре, отметив, что при попытке просмотра видео появляется предупреждение о том, что видео было заблокировано из-за жалобы, поданной в связи с нарушением конфиденциальности. То же предупреждение появляется при попытке посмотреть видео с территории Германии.
Координатор штаба Дмитрий Свитнев сообщил, что YouTube не уведомил их о жалобе. "Мы пишем апелляционное письмо в YouTube с целью разъяснения конкретных причин удаления", - цитирует его издание "Медиазона". По словам Свитнева, в фильме показаны также документы из уголовного дела Ремезкова, анонимно присланные оппозиционерам на "черный ящик".
В частности, в опубликованном еще в конце октября расследовании о Ремезкове показаны принадлежащие ему и его семье резиденции, земельные участки, раскрыты его связи с аферами вокруг продажи земельных участков у моря. Избегать ответственности за преступления, по данным авторов расследования, помогала Ремезкову его связь с главой Следственного комитета РФ Александром Бастрыкиным. "Мы считаем, что фактов, приведенных в этом расследовании, достаточно для того, чтобы возбудить не одно уголовное дело. Штаб просит читателей помочь нам с распространением этого материала", - говорится в расследовании краснодарского штаба.
На запрос краснодарского сетевого издания "Свободные медиа" в Госдуму, запланировано ли внутреннее расследование по вскрывшимся фактам, из российского парламента было получено письмо без четкого ответа на поставленный вопрос, но с припиской: "В Вашем запросе не затрагиваются вопросы о деятельности Государственной Думы".
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