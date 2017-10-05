Подсчитать их число и приблизительный километраж позволяет исследование поисковика "Яндекс", посвященное российским дорожным топонимам.
Инструмент, разработанный компанией, позволяет пользователям узнать, насколько часто их адрес встречается среди 560 тысяч наименований улиц, проспектов, переулков и аллей в 43 тысячах населенных пунктах страны.
Самой популярной личностью, чье имя по-прежнему носят почти шесть тысяч улиц по всей России, предсказуемо оказался Владимир Ленин.
Есть более 20 улиц Сталина, общая протяженность которых составляет более 29 километров.
Самым молодым политиком, в честь которого названы российские улицы, стал 41-летний Рамзан Кадыров - действующий глава Чечни.
Кроме того, десятки улиц в Чечне и за ее пределами связаны с именем его отца - бывшего президента республики Ахмата Кадырова. Он погиб после подрыва трибуны стадиона в Грозном в 2004 году.
Кадыров-младший - не единственный из ныне живущих политиков, именем которых названы улицы. Существует двухкилометровый проспект Владимира Путина в Грозном, а также небольшая улица Путина в одной из деревень Кировской области (последний топоним, впрочем, может быть посвящен герою Великой Отечественной войны Александру Путину).
Кроме того, в городе Магас (столице Ингушетии) можно обнаружить улицу действующего депутата Госдумы, певца Иосифа Кобзона.
Две улицы в стране носят имя первого президента Российской Федерации Бориса Ельцина, умершего более 10 лет назад.
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