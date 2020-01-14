Якутский шаман Александр Габышев намерен совершить еще один поход на Москву, чтобы изгнать президента РФ Владимира Путина. Шаман и его сторонники планируют отправиться в путь из Якутска в марте, сообщил Габышев в видеоролике, опубликованном в YouTube 12 января.
По словам шамана, его не остановят никакие судебные решения, поскольку он подчиняется только богу. "Он сказал в марте, значит, в марте", - заявил Габышев, но точной даты не назвал. Он призвал всех желающих россиян присоединиться к его походу.
Весной 2019 года Александр Габышев вышел пешком из Якутска в Москву, чтобы в 2021 году "изгнать Путина". Из 8000 километров ему удалось пройти около 3000 км. 19 сентября на границе Бурятии и Иркутской области Габышева задержали по подозрению в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности. Его поместили в психоневрологический диспансер и 3 октября признали невменяемым, но позже выпустили.
Следствие так и не предъявило Александру Габышеву никаких обвинений, а в начале декабря с него сняли подписку о невыезде. В ФСБ с шамана взяли обязательство являться к следователю по необходимости. 8 декабря прошлого года Габышев возобновил поход в Москву. Два дня спустя его снова задержали. Габышева и двух его сторонников оштрафовали на 1000 рублей за "неповиновение сотрудникам полиции".
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