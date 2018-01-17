"По состоянию на утро 17 декабря штаб Григория Явлинского располагает 105 тысячами подписей из 79 регионов страны. По закону кандидат от непарламентской партии должен представить в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) от 100 до 105 тысяч подписей, причем на один регион не должно приходиться больше 2,5 тысяч", - заявили в партии.

Сбор подписей продолжится до 31 января, партия планирует собрать 150 тыс. подписей и после проверки по базе МВД сдать в Центризбирком 105 тыс. листов.

"Такое количество необходимо для того, чтобы отобрать для передачи в ЦИК те подписные листы, к которым невозможно будет придраться из-за технических неточностей", - заявил руководитель избирательного штаба Григория Явлинского Николай Рыбаков.

"За три недели, что мы собираем подписи, тысячи людей пришли в наши штабы, чтобы взять подписные листы и обойти с ними своих родных и знакомых. Не все успели принести заполненные листы обратно, - сказал Николай Рыбаков. - Огромное количество людей собирает подписи в нестоличных городах и сельской местности, где нет штабов. Они отправят подписные листы по почте в московский штаб. У нас остается время, чтобы их дождаться".

Григорий Явлинский сказал РБК, что оценивает свои шансы на регистрацию "50 на 50". В случае отказа в регистрации он не поддержит объявленный оппозиционером Алексеем Навальным бойкот выборам, поскольку не существует нижнего предела явки.

Явлинский пообещал "категорически отрицать (политику Путина), потому что она привела к изоляции, стагнации экономики и нарастающей бедности, лишила всех граждан каких бы то ни было прав".

Партия планирует собрать в избирательный фонд максимально положенные по закону 400 млн руб. По данным ЦИК, на 8 января избирательный фонд кандидата в президенты России от "Яблока" составлял 15 млн руб.

"Яблоко" одобрило решение о выдвижении одного из своих основателей кандидатом в президенты на съезде еще в феврале 2016 года. В декабре 2017 года съезд партии выдвинул Явлинского кандидатом.

Выборы президента России состоятся 18 марта 2018 года. Своих представителей зарегистрировали 13 политических партий. Среди зарегистрированных кандидатов - бизнес-омбудсмен, глава Партии роста Борис Титов, выдвинутая "Гражданской инициативой" телеведущая Ксения Собчак, основатель партии "Яблоко" Григорий Явлинский, глава "Коммунистов России" Максим Сурайкин, лидер ЛДПР Владимир Жириновский и другие. Глава РФ Владимир Путин зарегистрировался кандидатом на новый президентский срок 28 декабря.

Оппозиционеру Алексею Навальному отказали в регистрации, он объявил о забастовке избирателей и призвал россиян выйти на улицы 28 января.