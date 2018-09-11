«В отношении меня вы допустили оскорбительные, клеветнические размышления, в офицерской среде не принято просто так прощать. Испокон веков подлеца били по лицу, вызывали на дуэль. Господин Навальный, нам же никто не мешает вернуть хотя бы часть этих традиций, я имею в виду сатисфакцию. Я просто вызываю вас на поединок — на ринг, татами, куда угодно, где обещаю сделать из вас хорошую, сочную отбивную», — сказал Золотов.

23 августа Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Навального опубликовал расследование, в котором утверждалось, что Росгвардия в 2018 году закупала продукты по завышенным ценам. Это произошло якобы после того, как по распоряжению премьер-министра Дмитрия Медведева ведомство начало закупать продукты у мясокомбината «Дружба народов», а не у разных поставщиков.

ФБК утверждает, что сейчас «Дружбой народов» через две фирмы владеет Борис Кантемиров — ранее он занимал должность начальника Центрального архива внутренних войск МВД России (сейчас — Росгвардия) и работал гендиректором в структурах петербургского бизнесмена Бориса Ванинского. В свою очередь, структуры Ванинского продали благотворительному фонду «Дар», упомянутому в расследовании ФБК «Он вам Димон», дворец Кушелева-Безбородко в Петербурге.

Золотов признал, что в Росгвардии есть «коррупционные недостатки», однако, по его словам, органы контрразведки, военной прокуратуры, Счетной палаты, службы собственной безопасности работают над их выявлением.

«Мы боремся с этим, выявляем этих людей и, в зависимости от содеянного, либо увольняем их, либо отдаем под суд», — отметил Золотов.

В частности, ФБК утверждал, что цены на сок после смены поставщика Росгвардии выросли с 40 до 87 рублей. Зотолов ответил, что это «говорит лишь о том, что это были недобросовестные поставщики и коррупционеры, которые вошли с ними в сговор, потому что за 40 рублей сока быть не может, там может быть лишь вода или суррогат».

31 августа Росгвардия назвала «сфальсифицированными и провокационными» обвинения в завышении цен на закупку продовольствия. Расследование демонстрирует «элементарный непрофессионализм», так как его авторы не учитывали некоторые показатели, которые применялись при заключении госконтракта, — страну происхождения товара, расходы на транспортировку, казначейское сопровождение контракта и проведение экспертизы продовольствия, указали в ведомстве.

Там обратили внимание на то, что ФБК сравнивал цены на овощи по двум госконтрактам, заключенным в декабре 2017 года и в июне 2018 года без учета фактора сезона. Кроме этого, ФБК сравнил цены на на разные товары, утверждают в Росгвардии — соответствующий ГОСТу сок в 200-граммовой упаковке и сокосодержащий напиток, выработанный по ТУ в литровой упаковке.