Western Union ввела лимит на суммы переводов из России за границу

Новые правила начали действовать 22 июля в рамках соблюдения закона о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, следует из письма, пишет РБК.
Нынешние лимиты для трансграничных переводов составляют $5 тысяч для одной операции. Ограничения, которые были установлены в апреле для Казахстана, Киргизии, Китая и Вьетнама на уровне 100 тысяч рублей в месяц, остаются без изменений.
Таким образом Центробанк борется с теневыми операциями, в том числе с предпринимательством без регистрации. Кроме того, предприниматели могли использовать Western Union для оплаты серого импорта, так как у системы больше направлений для переводов, чем у других, заявила председатель правления Национального платежного совета Алма Обаева.
Ограничение вряд ли повлияет на мигрантов, которые зарабатывают деньги в России и отправляют их на родину, так как суммы их переводов обычно ниже нового лимита Western Union. Однако система работает в основном вне стран ближнего зарубежья, и на этих направлениях вводимое ограничение может быть существенным, отметила исполнительный директор Национальной платежной ассоциации Мария Михайлова.
По данным на 30 сентября 2018 года, Western Union осуществляла денежные переводы более чем в 200 стран мира. По информации Банка России, за 2018 год россияне перевели через платежные системы за границу более $9 млрд, при этом средняя сумма одного перевода составила около $437 ( 27 тысяч рублей).
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