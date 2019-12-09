WADA подтвердило отстранение России от футбольного ЧМ-2022

Решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить Россию от участия в крупнейших международных соревнованиях на 4 года означает, что сборная России по футболу не сможет выступить под национальным флагом на чемпионате мира 2022 года в Катаре. Однако в случае успешной квалификации футболисты могут подать запрос на участие под нейтральным флагом, заявил председатель комитета WADA по соответствию (CRC) Джонатан Тейлор в Лозанне в понедельник, 9 декабря. Если Международная федерация футбольных ассоциаций ФИФА решит применить механизм, разрешающий участие в первенстве спортсменам, не причастным к допинговым нарушениям, WADA намерено контролировать действие этого механизма, добавил Тейлор.
Решение исполнительного комитета WADA по России было озвучено несколькими часами ранее. В соответствии с ним российские спортсмены не смогут выступать под российским флагом на летней Олимпиаде в Токио в 2020 году и на зимних Олимпийских играх в Пекине 2022 года. К участию допустят лишь тех атлетов, которые докажут, что не причастны к допинговым нарушениям. Они смогут выступать на Играх и мировых первенствах под нейтральным флагом и без российского гимна. У России есть 21 день на подачу апелляции.
Представители WADA сочли доказанными манипуляции с базой данных Московской антидопинговой лаборатории, переданной агентству в январе 2019 года. В этой базе содержались сведения о результатах допинг-тестов российских спортсменов, полученных с января 2012 по август 2015 года.
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