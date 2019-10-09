Как пишет издание, ранее все эти события рассматривались как не связанные между собой, однако теперь сделан вывод, что речь идет о "скоординированной кампании по дестабилизации Европы, которую ведет элитное подразделение".

По данным газеты, это подразделение работает уже по меньшей мере десять лет, но западные органы безопасности обратили на него внимание только недавно. Оно располагается в тренировочном центре специального назначения N161 на востоке Москвы. Некоторых из сотрудников этого подразделения - ветераны войн в Афганистане, Чечне и на Украине. Его операции настолько секретны, что другим сотрудникам ГРУ неизвестно о его существовании.

Впервые западные спецслужбы обратили внимание на подразделение после провалившейся попытки госпереворота в Черногории в 2016 году, но оценивать масштаб деятельности начали только в 2018 году - после отравления Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Поначалу британские власти определили двух подозреваемых - это Анатолий Чепига и Александр Мишкин (известные также, как Александр Петров и Руслан Боширов).

По словам двух источников газеты, за год до этого отравления три сотрудника подразделения 29155 прилетали в Великобританию. Это были Мишкин, а также два человека, которые путешествовали под псевдонимами Сергей Павлов и Сергей Федотов. Позже выяснилось, что Павлов и Федотов были участниками операции, в рамках которой была совершена попытка отравить болгарского предпринимателя Емельяна Гебрева в 2015 году.

Офицер ГРУ в отставке, знакомый с работой подразделения 29155, подтвердил, что специализация его сотрудников - "диверсионные" миссии, которые совершаются в группах или по одному, включая "взрывы и убийства - все, что угодно". "Это серьезные ребята", - отметил он. В 2012 году подразделение 29155 стало одним из трех подразделений, которое стало получать от Минобороны бонусы за "специальные достижения на военной службе". Среди них было также подразделение 74455, которое США обвиняли в причастности к вмешательству в выборы в 2016 году.

Руководитель подразделения, по данным издания, - генерал Андрей Аверьянов. В 1988 году он окончил Ташкентскую военную академию, затем участвовал в чеченской войне и в 2015 году получил медаль Героя России. Газета также пишет, что хотя речь идет об элитном подразделении, оно, похоже, работает в условиях "ограниченного бюджета". Аверьянов, в частности, живет в ветхом здании советских времен в нескольких кварталах от штаб-квартиры подразделения и ездит на ВАЗ 21053 1996 года выпуска.

Подробнее: https://www.newsru.com/russia/09oct2019/gru_destab.html