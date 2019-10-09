К попытке госпереворота в Черногории, отравлениям болгарского бизнесмена Емельяна Гебрева и экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, а также "кампании по дестабилизации" в Молдавии причастно одно и то же подразделение ГРУ - 29155, пишет The New York Times, ссылаясь на источники в западных органах безопасности.
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Как пишет издание, ранее все эти события рассматривались как не связанные между собой, однако теперь сделан вывод, что речь идет о "скоординированной кампании по дестабилизации Европы, которую ведет элитное подразделение".

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По данным газеты, это подразделение работает уже по меньшей мере десять лет, но западные органы безопасности обратили на него внимание только недавно. Оно располагается в тренировочном центре специального назначения N161 на востоке Москвы. Некоторых из сотрудников этого подразделения - ветераны войн в Афганистане, Чечне и на Украине. Его операции настолько секретны, что другим сотрудникам ГРУ неизвестно о его существовании.

Впервые западные спецслужбы обратили внимание на подразделение после провалившейся попытки госпереворота в Черногории в 2016 году, но оценивать масштаб деятельности начали только в 2018 году - после отравления Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Поначалу британские власти определили двух подозреваемых - это Анатолий Чепига и Александр Мишкин (известные также, как Александр Петров и Руслан Боширов).

По словам двух источников газеты, за год до этого отравления три сотрудника подразделения 29155 прилетали в Великобританию. Это были Мишкин, а также два человека, которые путешествовали под псевдонимами Сергей Павлов и Сергей Федотов. Позже выяснилось, что Павлов и Федотов были участниками операции, в рамках которой была совершена попытка отравить болгарского предпринимателя Емельяна Гебрева в 2015 году.

Офицер ГРУ в отставке, знакомый с работой подразделения 29155, подтвердил, что специализация его сотрудников - "диверсионные" миссии, которые совершаются в группах или по одному, включая "взрывы и убийства - все, что угодно". "Это серьезные ребята", - отметил он. В 2012 году подразделение 29155 стало одним из трех подразделений, которое стало получать от Минобороны бонусы за "специальные достижения на военной службе". Среди них было также подразделение 74455, которое США обвиняли в причастности к вмешательству в выборы в 2016 году.

Руководитель подразделения, по данным издания, - генерал Андрей Аверьянов. В 1988 году он окончил Ташкентскую военную академию, затем участвовал в чеченской войне и в 2015 году получил медаль Героя России. Газета также пишет, что хотя речь идет об элитном подразделении, оно, похоже, работает в условиях "ограниченного бюджета". Аверьянов, в частности, живет в ветхом здании советских времен в нескольких кварталах от штаб-квартиры подразделения и ездит на ВАЗ 21053 1996 года выпуска.

Подробнее: https://www.newsru.com/russia/09oct2019/gru_destab.html

NEWSru.com
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