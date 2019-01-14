Сообщение о том, что в результате взрыва бытового газа произошло частичное разрушение восьмого и девятого этажей девятиэтажного многоквартирного дома, расположенного по адресу г. Шахты, Хабарова, д. 16, поступило в дежурную часть МЧС в 6:18 по московскому времени 14 января, сообщается на сайте регионального ведомства. По предварительной информации, взрыв произошел на девятом этаже. Дом примыкает к пятиэтажке. Как передает ТАСС, повреждены четыре квартиры - две на девятом этаже и две - на восьмом.

Из-под завалов спасены восемь человек, рассказал агентству источник в экстренных службах. В их числе - мать с двухлетним ребенком, сообщает РИА "Новости".

В оперативном штабе уточнили, что семь человек из проживавших в разрушенных квартирах из них спасены, один погиб. По предварительным данным, жертвой ЧП стала одна женщина, отмечает "Эхо Москвы" со ссылкой на МЧС.

Всего в доме 72 квартиры. Для его жителей развернут пункт временного размещения, из дома эвакуированы 140 человек. На месте ЧП ведутся поисково-спасательные работы. В них задействованы почти 120 человек и 35 единиц техники.

К дому, где произошел взрыв, прибыл губернатор Ростовской области Василий Голубев, сообщили ТАСС в пресс-службе главы региона. "Он [губернатор] на месте, слушает доклады всех оперативных служб", - рассказали в пресс-службе.

"Минуты тишины и анализ обстановки показывают, что под завалами есть живые люди. Проводятся работы по их обнаружению и деблокированию", - рассказали в оперативном штабе "Дождю".

Специалисты исследуют несущие стены - после взрыва по седьмому этажу пошли трещины. Пожара нет. Энергетики обесточили дом. В штабе по ликвидации ЧП основной версией трагедии называют взрыв бытового газа.

"По информации, которую только что доложили представители МЧС, всего в этих квартирах, пострадавших от взрыва, находились 13 человек", - цитирует Голубева ТАСС. Глава региона добавил, что одна жительница дома, по предварительным данным, почувствовала утечку газа. "Это взрыв бытового газа, совершенно точно. Якобы в одной из квартир женщина почувствовала утечку газа, собиралась обратиться в соответствующие [органы]", - пояснил он. Взрыв произошел в 71-й квартире.