Напомним, что во вторник, 27 декабря, в петербургском супермаркете "Перекресток" произошел взрыв. Самодельное взрывное устройство с поражающими элементами сработало в камере хранения. Его мощность оценили в двести граммов в тротиловом эквиваленте.

По последним данным, в результате взрыва пострадали 13 человек, шесть остаются в больницах. По факту взрыва возбуждено уголовное дело по статье Уголовного кодекса "Покушение на убийство двух и более лиц общеопасным способом".

Путин: был совершен террористический акт

Взрыв в магазине на Кондратьевском проспекте в Санкт-Петербурге, который произошел в среду, 27 декабря, был терактом, заявил президент Владимир Путин, сообщает ТАСС.

"Вчера в Санкт-Петербурге был совершен террористический акт, недавно Федеральная служба безопасности пресекла еще одну попытку теракта", — сказал Путин на встрече с военнослужащими, участвовавшими в операции в Сирии.

Президент поручил директору ФСБ Александру Бортникову при задержании виновных действовать в рамках закона.

"Но при угрозе жизни и здоровью наших сотрудников, наших офицеров действовать решительно, в плен никого не брать, ликвидировать бандитов на месте", — добавил он.

Опубликована видеозапись

Петербургское издание "Фонтанка" опубликовало видеозапись, на которой запечатлен предположительный подозреваемый исполнитель теракта. Примерно за полчаса до взрыва, пишет петербургское издание, он зашел в магазин, который приехал к супермаркету на маршрутном такси.

18.15: в магазин зашел "крепко сложенный брюнет неславянской внешности в зеленой куртке с капюшоном", который приехал на маршрутном такси. Он оставил в камере хранения "ощутимый по весу бежевый рюкзак", изображая интерес к товарам, провел полторы минуты в торговом зале и вышел без рюкзака на улицу, после чего затерялся в толпе.

18:45: раздался взрыв. Очевидцы заметили бледно-голубую вспышку сразу после глухого хлопка. Мощность самодельной бомбы взрывотехники оценили в 200 грамм в тротиловом эквиваленте.

Сегодня ночью ответственный за здравоохранение городской чиновник, вице-губернатор города Анна Митянина сообщила, что в больницах остаются девять пострадавших. Шесть человек в травмами средней степени, еще трое — в легкой. По данным СМИ, среди раненых есть беременная девушка.