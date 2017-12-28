Как следует из сообщения, в больницах остаются восемь человек. Пятеро из них в состоянии средней тяжести, трое — в удовлетворительном.
Мощность самодельного взрывного устройства, начинённого гайками составила около 200 граммов в тротиловом эквиваленте.
Взрыв в магазине, расположенном в доме №44 на Кондратьевском проспекте, прогремел 27 декабря около 18:36. В камере хранения сработало самодельное устройство. Инцидент не признали терактом, произошедшее квалифицировали как покушение на убийство.
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