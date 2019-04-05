Полностью разрушено здание цеха размером 15 на 12 метров, передает "Интерфакс". Тушение пожара заняло более двух часов.
Представитель экстренных служб региона сообщил РИА "Новости", что происходит горение на площади 150 квадратных метров.
"Предварительная причина взрыва - нарушение безопасности при производстве опасных работ", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что пожар на месте ЧП удалось локализовать на площади180 квадратных метров.
В результате взрыва и пожара никто не пострадал. Причины произошедшего выясняются.
ГосНИИ "Кристалл" - предприятие оборонно-промышленного комплекса, занимается научно-техническим и технологическим обеспечением работ в области создания взрывчатых составов, безопасных технологий их производства, испытаний, транспортировки и утилизации.
Завод решает проблемы создания и внедрения технологий получения взрывчатых веществ и составов, снаряжения изделий из них для военной техники и других отраслей промышленности.
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