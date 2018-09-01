Взрыв на ведущем заводе России по производству авиационных и космических двигателей унес жизни двух человек

"Двое сотрудников ПАО "Кузнецов" погибли в результате несчастного случая на производстве, - цитирует "Интерфакс" представителя пресс-службы предприятия. - В настоящее время выясняются причины и обстоятельства ЧП".

По сведениям источника агентства, на одном из предприятий ПАО "Кузнецов" в Самаре произошел взрыв газовоздушной смеси, который унес жизни двоих рабочих.

"Поступил вызов в один из цехов предприятия, рассказал собеседник агентства. - Там четверо рабочих проводили чистку резервуара для хранения жидкого кислорода. Во время сухой чистки газовоздушная смесь воспламенилась и двое рабочих, находившиеся внутри резервуара, погибли".

Источник добавил, что еще двое рабочих, находившихся вне резервуара, от медицинской помощи отказались.

ПАО "Кузнецов" является ведущим предприятием в России по разработке, производству, техническому сопровождению в эксплуатации и ремонту газотурбинных авиационных, жидкостных ракетных двигателей, газотурбинных установок для наземного использования в газовой отрасли, энергетике. В частности, предприятие производит двигатели для стратегической и дальней авиации, а также двигатели для грузовых космических кораблей "Прогресс".