Сообщение о хлопке на танкере поступило в морской Спасательно-координационный центр во Владивостоке в субботу утром. На место происшествия сразу же были отправлены два спасательных буксира и водолазы, так как вначале сообщалось, что несколько членов экипажа взрывной волной выбросило за борт, передает VL.ru.
"Два тела подняты, один утонул на глазах у экипажа", - заявили агентству ТАСС в пресс-службе "Росморречфлот". Его тело до сих пор не найдено. Среди погибших - старпом, боцман и матрос. Кроме того, в результате взрыва есть раненые.
Моряки и спасательные службы оперативно ликвидировали возгорание на судне, где после взрыва было сильное задымление. Загрязнения окружающей среды и угрозы разлива топлива нет.
Следователи проводят осмотр места происшествия, производится допрос свидетелей и очевидцев случившегося, назначены судебные экспертизы, изымается техническая документация на судно, выполняются иные следственные и процессуальные действия.
О масштабных повреждениях на танкере из-за взрыва свидетельствует видео, снятое на его борту сразу после ликвидации задымления. "Палубу разорвало, как консервную банку..., - рассказал очевидец. - Разворотило полностью середину палубы". Сейчас идет борьба за живучесть судна.
По факту происшествия с танкером возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности эксплуатации и движения морского транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц"). По версии следствия, на танкере произошел хлопок газовоздушной смеси, говорится в сообщении на сайте Дальневосточного следственного управления на транспорте СКР.
Нефтеналивной танкер "Залив Америка" был спущен на воду в 1989 году, имеет двойной корпус, дедвейт - 3300 мт, предназначен для перевозки любого вида нефтепродуктов, район плавания неограничен. Порт приписки - Находка, владелец - компания "Наяда".
ООО "Наяда" предоставляет услуги по бункеровке судов в портах Дальневосточного региона, а также осуществляет перевозку наливных грузов внутри страны и за границу. Флот компании "Наяда" включает 6 танкеров-бункеровщиков, суммарный дедвейт которых составляет около 44 000 мт, и 3 буксира.
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