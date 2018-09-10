Выборы в России: последними закрылись избирательные участки в Москве

В 16 субъектах проводятся выборы депутатов заксобраний, в 12 - выборы городских дум областных центров. Также проходят дополнительные выборы в Госдуму по семи одномандатным округам в шести регионах и множество муниципальных выборов.

Голосование завершилось в 20:00 на избирательных участках регионов Центрального, Приволжского и Южного федеральных округов. Серьезных нарушений в единый день голосования зафиксировано не было, начался подсчет голосов.

В Москве избирательные участки закрылись в 22 часа. Члены участковых избирательных комиссий приступили к подсчету голосов избирателей и оформлению итоговых протоколов. Ожидается, что первые предварительные данные результатов выборов мэра Москвы Мосгоризбирком сообщит ближе к полуночи, сообщил "Интерфакс".

Согласно опросу на выходе из избирательных участков, действующий мэр Москвы Сергей Собянин набирает 74% голосов избирателей, это следует из данных Центра политических технологий. Такие данные были опубликованы телеканалом "Москва 24" в воскресенье после 22:00, когда завершилось голосование.

Второе место занимает кандидат от КПРФ Вадим Кумин, третье место делят кандидат от ЛДПР Михаил Дегтярев и от "Справедливой России" Илья Свиридов, у которых по 6% голосов. Последнее место занимает выдвинутый партией "Союз горожан" Михаил Балакин, за которого проголосовали 2% избирателей.

Явка на выборах мэра Москвы на 20:00 составила 27,54%, сообщил глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов журналистам.

"Без нескольких территориальных комиссий явка на 20:00 составила 27,54% - это около 2 млн избирателей. Если говорить о загородных избирательных участках, явка перевалила за 60%", - уточнил он.

Он отметил, что на прошлых выборах мэра в 2013 году, когда избирательные участки работали до 20:00, итоговая явка составила 32%.

Кандидатами в мэры зарегистрированы пять человек: самовыдвиженец, действующий мэр Сергей Собянин, выдвиженец КПРФ Вадим Кумин, Михаил Дегтярев (ЛДПР), Илья Свиридов (партия "Справедливая Россия") и экс-владелец компании СУ-155 Михаил Балакин, выдвинутый партией "Союз горожан". Кроме мэра Москвы в 13 поселениях Новой Москвы прошли выборы местных депутатов.

Первые результаты из разных регионов страны

По результатам обработки 2,8% бюллетеней действующий губернатор Подмосковья Андрей Воробьев лидирует на выборах с 65,7% голосов, сообщил ЦИК России. Мособлизбирком предварительно оценил итоговую явку на выборах губернатора Подмосковья в районе 38%.

В Ивановской, Нижегородской и Воронежской областях на выборах глав регионов лидируют кандидаты от "Единой России" Станислав Воскресенский, Глеб Никитин и Александр Гусев, в Орловской области первую строчку пока занимает коммунист Андрей Клычков, свидетельствуют первые данные подсчета голосов, обнародованные ЦИК РФ.

Врио губернатора Ивановской области Станислав Воскресенский лидирует с 61,7% после обработки 0,13% протоколов. Врио главы Нижегородской области Глеб Никитин набирает 80,9% после подсчета 0,37% протоколов.

Врио губернатора Воронежской области Александр Гусев лидирует с 65,6% (обработано 0,47% протоколов).

Врио губернатора Орловской области коммунист Андрей Клычков занимает первую строчку на выборах главы региона с 88,4% после обработки 1,10 % протоколов.

Кандидат от ЛДПР Сергей Фургал продолжает опережать на 998 голосов действующего губернатора Хабаровского края Вячеслава Шпорта на выборах главы региона, следует из данных онлайн-табло ЦИК РФ. После обработки 86,89% протоколов Фургал набирает 35,76% (111 тыс. 431 голос). Шпорт - 35,44% (110 тыс. 433 голоса).

Шпорт лидировал при подсчете первых протоколов, ситуация стала меняться после обработки порядка 10% протоколов, Фургал начал догонять главу региона, а при подсчете более чем трети протоколов обогнал Шпорта, набрав 38 тыс. 696 голосов, губернатор отстал на несколько голосов, затем снова стал первым.

За ними по количеству голосов следует предприниматель Анастасия Саламаха от КПРФ - 15,92%. Кандидаты от партии "Зеленые" Андрей Петров и от "Справедливой России" Игорь Глухов набрали 3,82% и 5,56% соответственно.

В Тюменской области по результатам обработки 20% протоколов лидирует врио губернатора Александр Моор, сообщил агентству "Интерфакс-Урал" председатель облизбиркома Игорь Халин. Моор, кандидат от регионального отделения партии "Единая Россия", набирает 72,61% голосов.

На втором месте Артем Зайцев (ЛДПР) - у него 11,59%, на третьем - Иван Левченко (КПРФ) - 9,74%, на четвертом - Владимир Пискайкин ("Справедливая Россия") - 4,45%.

Ранее сообщалось, что в Тюменской области, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах явка на выборах губернатора по состоянию на 19:30 по местному времени (17:30 мск) составила 47,39%. Явка в Тюменской области составила 55,56%. В ХМАО проголосовали 34,1% избирателей, в ЯНАО - 62,13%.

Выдвинутый "Единой Россией" врио главы Приморского края Андрей Тарасенко лидирует на выборах главы региона с результатом 46,79% голосов. Согласно информации в информцентре ЦИК РФ после обработки 88,9% протоколов, за него проголосовали 177 тыс. 130 избирателей.

Второе место, по предварительным данным, занимает выдвинутый от КПРФ Андрей Ищенко, за него проголосовали 27,4% или 93 тыс. 552 избирателя. На третьем месте Юлия Толмачева от Партии пенсионеров с 10,6%, или 40 тыс. 412 голосами. Четвертое место (9,25%, или 35 тыс. 24 голоса), по предварительным данным, занял Андрей Андрейченко от ЛДПР, пятое - Алексей Козицкий от "Справедливой России", он набрал 4,85%, или 18 тыс. 370 голосов избирателей.

Временно исполняющий обязанности губернатора Омской области Александр Бурков, участвующий в выборах как самовыдвиженец, лидирует с 82,8% по результатам обработки почти 49% протоколов, следует из данных областного избиркома. Алексей Ложкин (ЛДПР, депутат Омского горсовета) набирает 8,5%, Анатолий Соловьев (самовыдвиженец, член региональной Общественной палаты) - 3,6%, Антон Дрязгов ("Партия Роста") - 2,3%.

После обработки 91,41% протоколов участковых комиссий на досрочных выборах губернатора Новосибирской области лидирует врио главы региона Андрей Травников, сообщила журналистам председатель облизбиркома Ольга Благо. "Анатолий Кубанов набирает 11,87%, Георгий Михайлов - 3,4%, Дмитрий Савельев - 17,2%, Андрей Травников - 64,68%", - сказала О.Благо. По ее словам, итоговое заседание облизбиркома, на котором будут утверждены итоги выборов, должно состояться во вторник. Явка на выборы составила 28,9%.

На выборах губернатора в 2014 году действующий глава региона Владимир Городецкий, на тот момент также временно исполнявший обязанности главы региона, набрал 64,97% голосов. Участвовавший в предыдущих выборах А.Кубанов получил тогда 13,49%, Д.Савельев - 18,82%.