В Москве уже почти месяц продолжаются протесты, связанные с недопуском независимых кандидатов к выборам в Мосгордуму, которые намечены на 8 сентября. В то же время зарегистрированные кандидаты поборются за 45 депутатских мандатов - по числу избирательных округов.

Мосгоризбирком допустил к грядущим выборам больше самовыдвиженцев, чем представителей какой-либо партии. А среди партийных кандидатов формально нет ни одного от правящей "Единой России" (ЕР). Впрочем, такое впечатление списки зарегистрированных кандидатов производят лишь на первый взгляд.

Выборы в Мосгордуму: кого допустили?

Но сначала о партиях. Среди них лидером по количеству допущенных к выборам собственных представителей стала ЛДПР - 45 человек. Зарегистрированы были абсолютно все кандидаты, выдвинутые этой партией. Дальше расположилась КПРФ с 43 кандидатами - одного уже зарегистрированного кандидата партия не досчиталась, так как он оставил пустой графу об имуществе за рубежом.

От "Справедливой России" допущены к выборам 40 кандидатов в депутаты, а снят, также уже после регистрации, один человек. "Коммунистов России" представят 32 человека, отказ в регистрации получили лишь двое партийцев. Для сравнения, от партии "Яблоко" пытались зарегистрироваться 8 кандидатов, допустили только троих, включая Сергея Митрохина - единственного, кому удалось оспорить первоначальный отказ.

Единороссы среди самовыдвиженцев: кто они?

Мосгоризбирком отказал в регистрации сразу 39 самовыдвиженцам. На фоне допущенных к выборам 62 кандидатов, идущих не от каких-либо партий, вроде бы и не такая большая цифра. Однако DW проанализировала список кандидатов и выяснила, что многие из зарегистрированных самовыдвиженцев фактически являются представителями "Единой России".

Связь некоторых кандидатов с ЕР становится очевидной сразу. Так, сразу 11 из них являются действующими депутатами Мосгордумы, входящими во фракцию ЕР. Показательный пример - "самовыдвиженец" Степан Орлов сидит в Мосгордуме с 1997 года и является руководителем фракции "Единой России". Без партийного лейбла идет на выборы и секретарь московского отделения ЕР Андрей Метельский - депутат Мосгордумы с 2001 года.

Помимо них, 8 "непартийных" кандидатов являются муниципальными депутатами, представляющими фракции ЕР. Еще три "самовыдвиженца" - члены партии. К таковым относится, к примеру, бывшая спортсменка и телеведущая, известная по телешоу "Слабое звено", Мария Киселева.

Наконец, еще три кандидата, хоть и не являются членами "Единой России", но так или иначе участвуют в жизни партии. Так, ректор Российского государственного социального университета (РГСУ) Наталья Починок названа на сайте "Единой России" координатором внутрипартийной дискуссионной площадки "Благополучие человека".

Член Общественной палаты Москвы Андрей Козлов обозначен как координатор партийного проекта "Школа грамотного потребителя". А действующий депутат Мосгордумы и "самовыдвиженка" Лариса Картавцева является сопредседателем московского Совета сторонников партии "Единая Россия" и региональным координатором партийного проекта "Крепкая семья".

Наконец, "самовыдвиженкой" на выборы идет и бывшая депутат Госдумы от "Единой России" Елена Николаева. Примечательно, что в биографии на ее сайте нет никакого упоминания этой партии. Таким образом, по подсчетам DW, среди самовыдвиженцев на выборах в Мосгордуму, будет по меньшей мере 26 кандидатов, непосредственно связанных с партией власти.

Деньги на избирательную кампанию: кто спонсирует самовыдвиженцев

Но есть и другие кандидаты, которые, судя по всему, де-факто будут представлять на выборах "Единую Россию". Так, 8 самовыдвиженцев получили деньги на свою избирательную кампанию от фондов, согласно расследованиям СМИ, связанных с партией "Единая Россия" и созданным Владимиром Путиным движением "Общероссийский народный фронт" (ОНФ). К примеру, адрес "Фонда за права заемщиков" совпадает с адресом ОНФ. "Фонд народных проектов" (ФНП) и "Фонд поддержки будущих поколений" зарегистрированы по тому же адресу, что и московская штаб-квартира ЕР. Тот же адрес и у "Национального фонда поддержки регионального сотрудничества и развития" (НФПР). Более того, как отмечали журналисты-расследователи из OCCRP, до 2015 года НФПР и вовсе назывался "Фондом поддержки партии "Единая Россия".

и фонды выделили десятки миллионов рублей, например, ректору Московского государственного университета пищевых производств (МГУПП) и сыну депутата Госдумы от ЕР Григория Балыхина Михаилу, журналисту ВГТРК Андрею Медведеву, космонавту Олегу Артемьеву и другим формальным самовыдвиженцам. Примечательно, что те же фонды финансировали и расходы других упомянутых ранее кандидатов, напрямую связанных с "Единой Россией". Данные о пожертвованиях кандидатам размещены на официальном сайте Мосгоризбиркома.

Кого официально поддержала "Единая Россия"

В СМИ еще 7 самовыдвиженцев также фигурируют как фактические кандидаты от власти. Среди них - журналисты принадлежащих государству или мэрии Москвы телеканалов Роман Бабаян и Наталья Метлина, доверенное лицо Собянина предпринимательница Анастасия Татулова, зампред совета по культуре при Росгвардии и член общественного совета при Минкульте РФ Сабина Цветкова и другие.

22 августа "Единая Россия" все же решила официально поддержать 26 самовыдвиженцев. Правда, в соответствующей новости на сайте московского отделения партии под заголовком "Единая Россия" представила кандидатов, которых готова поддержать на выборы в Мосгордуму" не указано ни одного имени, кроме упомянутого уже секретаря ЕР в Москве Метельского. В новости агентства ТАСС об этом перечислены 11 фамилий. Этот список косвенно подтверждает перечень провластных кандидатов, который составила DW. В нем есть и член партии телеведущая Мария Киселева, и Михаил Балыхин, получающий деньги из приближенных к ЕР фондов, и ряд действующих депутатов Мосгордумы из фракции "Единой России", и упомянутая абзацем выше Сабина Цветкова.

Кто из самовыдвиженцев не связан с властью?

В результате остается не более 21 самовыдвиженца, которые, предположительно, не связаны с властью. Среди них есть настоящие оппозиционные кандидаты, как поддерживаемая проектом Навального "Умное голосование" Дарья Беседина или Дмитрий Клочков из команды Гудкова. Однако таковых не столь много. Зато как минимум двоих самовыдвиженцев КПРФ называет "спойлерами" своих кандидатов.

Например, в 16-м избирательном округе кандидат от КПРФ Александра Андреева противостоит 24-летней тезке-самовыдвиженке - различаются у них только отчества. А одним из оппонентов коммуниста Павла Тарасова в 24-м округе является его однофамилец-самовыдвиженец Антон. Еще несколько кандидатов тоже вызывают сомнения - у некоторых из них нет сайтов и/или они не ведут избирательную кампанию.